Quella volta che Dragon Ball GT citò Star Wars in un episodio

Gli appassionati di anime, manga e serie TV talvolta per divertirsi mescolano le caratteristiche principali di vari brand. Ciò accade anche con Dragon Ball e Star Wars, due mondi che hanno poco da condividere ma che negli ultimi anni si sono toccati per vari motivi, come il meme di Baby Yoda in versione Freezer.

Sapevate però che talvolta questi crossover, o meglio citazioni in questo caso, avvengono anche ufficialmente. È il caso di un episodio dell'anime Dragon Ball GT che citò palesemente una delle scene di Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora.

Come ricorderete, Han Solo venne ibernato nella grafite per essere poi portato da Jabba the Hutt, che voleva il cacciatore di taglie. Darth Vader, che voleva provare il procedimento prima di usarlo su Luke, decise di usare proprio Han Solo per prova. Col procedimento riuscito, Boba Fett ottenne la lastra col capitano del Millennium Falcon congelato, per portarlo poi da Jabba the Hutt.

In Dragon Ball GT episodio 21 accade una cosa molto simile. Lilde riesce a intrappolare con la sua tecnica Goku in una lastra di metallo, che viene poi spedita al laboratorio del Dr. Mieu per esaminarla. L'immagine in basso viene proprio dal processo di analisi del dottore e, come si può vedere, è un palese richiamo alla lastra di grafite di Han Solo. Avevate notato questa citazione a Star Wars?

Un altro fan ha invece immaginato Vegeta come il Mandaloriano di Star Wars.