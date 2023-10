Dragon Ball GT: i combattenti più potenti della serie nella statua di Kylin Studio

Nata come sequel, poi mai riconosciuto come canonico, la serie anime di Dragon Ball GT prodotta da Toei Animation nel 1996 e composta da 64 episodi ha comunque saputo intrattenere gli appassionati dando loro scontri spettacolari combattuti da alcuni degli esseri, ancora oggi, tra i più potenti dell’universo ideato dal maestro Akira Toriyama.

Suddivisa in quattro grandi saghe, ciascuna caratterizzata con antagonisti originali o presi direttamente dal passato della serie, Dragon Ball GT era incentrata sul viaggio interstellare di Goku, Pan e Trunks alla ricerca delle sfere del drago dalla stella nera. Inevitabilmente, anche altre creature aliene hanno dimostrato interesse in questi magici artefatti dalla potenza straordinaria, in grado di evocare il drago Shenron Supremo, e ciò ha creato non pochi problemi al trio di protagonisti.

Per riuscire a fronteggiare le minacce sempre più pericolose, Goku ha raggiunto lo stato evolutivo del Super Saiyan 4, poi raggiunto anche da Vegeta grazie ad una speciale tecnologia inventata da sua moglie Bulma, e i due hanno dovuto persino unire le forze, rieseguendo l’imbarazzante danza di Metamor e dando così vita a Gogeta Super Saiyan 4. La loro fusione si è rivelata decisiva per sconfiggere Omega Shenron. Tutti questi quattro combattenti sono stati rappresentati dagli artisti di Kylin Studio in una statua da collezione, di cui trovate un’immagine in fondo alla pagina.

Alta 55 centimetri, e in arrivo sul mercato nel primo semestre del 2024, la statua rappresenta Goku, Vegeta, Gogeta e l’antagonista rispettando i loro design con una buona cura nei dettagli, ma ciò che attira subito l’attenzione è la resa della Big Bang Kamehameha. La statua è già prenotabile al prezzo di 635 euro. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

In conclusione, vi lasciamo a 5 cose indimenticabili di Dragon Ball GT, e ai 5 elementi che Dragon Ball Daima dovrebbe riprendere dalla prima serie.