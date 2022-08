Dragon Ball GT, come doveva apparire il design di Vegeta Super Saiyan 4 inizialmente?

Anche se spesso appare come una serie dimenticata, Dragon Ball GT ha comunque richiamato a sé una grande community che ancora oggi ricorda con affetto il sequel non ufficiale e canonico di DBZ. Merito del successo dell'anime, all'epoca, fu dell'introduzione del Super Saiyan 4, idea poi scartata da Akira Toriyama.

Il SSJ4 è un power-up ormai obsoleto alla luce degli ultimi risvolti in Dragon Ball Super. Eppure, nonostante questo, la quarta trasformazione del Super Saiyan resta una delle metamorfosi visivamente più appaganti dei protagonisti. Come se ciò non bastasse, nonostante sia passato diverso tempo dalla sua introduzione, ancora oggi ci sono un paio di curiosità che non tutti conoscono legati a questa forma.

Prima di proseguire, a tal proposito, vi suggeriamo di recuperare il nostro speciale su 5 segreti sul SSJ4. Katsuyoshi Nakatsuru, celebre character designer di Dragon Ball, ideò inizialmente un design leggermente diverso della quarta forma per Vegeta, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. I capelli risultano sicuramente più allungati, senza le ciocche che scendono verso le spalle, e più dritti rispetto alla versione finale.

E voi, invece, cosa ne pensate del design originale del Principe dei Saiyan in SSJ4, vi piace? Diteci quale versione preferite con un commento qua sotto.