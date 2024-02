Dragon Ball GT: ecco come doveva apparire Mr. Satan in uno sketch inedito di Toriyama

Ogni qualvolta si propongono delle riflessioni su Dragon Ball GT, si porta solitamente il pensiero al ruolo svolto nella serie da Akira Toriyama. Seppur il creatore assoluto dell'universo dei saiyan non abbia contribuito attivamente all'anime, è pur vero che l'ha omaggiato in diversi modi, come dimostra questa illustrazione inedita su Mr. Satan.

Proprio in riferimento al “leggendario” eroe si è soffermata ultimamente l'attenzione degli appassionati, dal momento che il sito ufficiale di Dragon Ball ha pubblicato due giorni fa tramite i cosiddetti “Toriyama Archives” uno sketch inedito sull'iconico padre di Videl, realizzato dallo stesso mangaka nel 1996, in occasione dell'approdo sugli schermi nazionali di Dragon Ball GT.

L'illustrazione, in tal senso, è l'ultimo schizzo in ordine di tempo prelevato dagli archivi in questione, fondati da Shueisha con l'obiettivo di diffondere periodicamente tutta una serie di sketch o di disegni originali dell'autore, che non sono stati mai presentati prima in pubblico, né attraverso il loro inserimento in raccolte o album, né mediante la loro commercializzazione diretta. È chiaro, perciò, che agli occhi di un appassionato, le illustrazioni appaiono quasi come delle reliquie, su cui, come nel caso specifico di cui stiamo qui parlando, è necessario riflettere in profondità.

Se nei mesi scorsi sono state messe in circolazione immagini sui personaggi più iconici del franchise – come Goku o Vegeta – l'illustrazione appena diffusa da Shueisha assume ancora più rilevanza simbolica non solo perché riguarda un soggetto storicamente “collaterale” – e di cui, conseguentemente, esistono meno raffigurazioni inedite - come Mr. Satan, ma soprattutto perché ci mostra l'eroe nelle vesti grafiche da lui esibite nella serie del 1996, nella quale è stato relegato completamente ai margini della narrazione, malgrado l'attenzione che Toriyama ha dedicato al personaggio, come dimostra l'illustrazione in questione.

A questo punto, però, bisogna comprendere ciò che ha spinto l'autore a disegnare proprio l'iconico guerriero. Da questa prospettiva, se uno dei (tanti) motivi che ha reso Dragon Ball GT un prodotto così controverso agli occhi degli spettatori lo riconduciamo proprio all'assenza del nome e dei linguaggi di Toriyama nell'anime, in realtà il mangaka ha giocato un ruolo importante nella realizzazione della serie, anche se non “centrale” come nei precedenti casi.

È a lui, infatti, che dobbiamo il titolo stesso della serie, con GT che sta sia per Gran Turismo, sia per Grand Touring - a testimoniare una delle grandi passioni dell'autore, ovvero le macchine (onnipresenti, come sappiamo, nelle sue narrazioni) – ed è sempre al mangaka che va ricondotta la codificazione grafica del logo della serie. Inoltre, malgrado la creazione dell'opera fosse affidata agli autori della Toei, Toriyama non ha mai perso l'occasione per elogiare pubblicamente l'anime, attraverso un numero decisamente alto di illustrazioni incentrate proprio sulle versioni dei personaggi concepite agli animatori di GT.

Conoscendo poi le strategie comunicative di Shueisha, è probabile che la diffusione in questo preciso periodo storico dello sketch inedito su Mr. Satan – con il padre di Videl che è qui inquadrato con un vestito completamente bianco, mentre fuma una pipa – ci stia suggerendo una ritrovata centralità del personaggio nelle logiche future del franchise. D'altronde tra i primi character design di Dragon Ball Daima diffusi nei giorni scorsi dal produttore Akio Iyoku figura proprio quello relativo all'eroe, anche lui regredito ad uno stato “infantile”, alla pari degli altri personaggi su cui si concentreranno gli intrecci del racconto.