Dragon Ball GT, come sarebbe Pan da adulta? Le migliori fan art

Deuteragonista in Dragon Ball GT Pan, figlia di Gohan e Videl, ha avuto poche occasioni per brillare nelle storie canoniche dell’universo ideato da Toriyama, e quando l’ha fatto è sempre stata rappresentata in giovane età, come nel film Dragon Ball Super: Super Hero. Vogliamo quindi mostrarvi come sarebbe da adulta attraverso le migliori fan art proposte dalla community.

Dal talento nelle arti marziali alla prontezza nell’affrontare le situazioni più complicate, Pan è riuscita a conquistare molti appassionati della serie nel corso degli anni, i quali si sono cimentati in illustrazioni più o meno in linea col design ufficiale. Sottolineando la sua importanza in GT, e l’amicizia che la lega a Trunks, l’artista @Elitenappa1 ha disegnato Pan da adulta, rimanendo fedele all’originale, con la maglietta rossa piuttosto corta, i pantaloncini, la catena alla cintola, e la bandana legata al braccio destro.

Rimanendo invece nell’ambito dei tornei di arti marziali, salvamakoto ha immaginato Pan con un taglio di capelli più corti, una tuta rossa e nera, e i classici guanti visti in GT. Allo stesso modo, Slangh, ha cercato di ritrarla come una vera guerriera Saiyan, con un top nero dove è presente il simbolo della Capsule Corporation, lunghi polsini blu, e la caratteristica tuta arancione di Goku.

Una Pan con capelli più lunghi, molto simile alla nonna Chichi, con una giacca rossa e pantaloncini è invece quella proposta da RenAeru02, con chiaro riferimento all’outfit indossato qualche anno prima dalla ragazza. Infine, riportiamo due fan art dedicate a Xeno Pan, membro della Pattuglia del Tempo, introdotta nello spin-off Super Dragon Ball Heroes. La prima è firmata da @bryaxrt e riprende completamente l’acconciatura con la frangetta, il top nero e gli shorts verdi. La seconda presenta invece una Pan ferita, con molti più dettagli, dalla bandana ai guanti, ed è opera di Asura-00.

Cosa ne pensate di queste fan art dedicate a Pan da adulta? Diteci quale preferita nella sezione riservata ai commenti. Per concludere vi lasciamo ripercorrere la travagliata storia di Dragon Ball GT.