Dragon Ball GT compie 28 anni: vale ancora la pena guardarlo?

Il 40° anniversario del manga di Dragon Ball corrisponde al 28° compleanno di Dragon Ball GT, la serie animata originale creata da TOEI Animation per cercare di dare un seguito all'incredibile storia di Akira Toriyama. Oggi, a quasi trent'anni da quel debutto, vale ancora la pena guardare Dragon Ball GT?

Era il 7 febbraio del 1996 quando sulla televisione giapponese fece il suo debutto Dragon Ball GT, un'opera completamente originale che TOEI e Bird Studio decisero di creare per continuare a cavalcare l'onda del successo di Dragon Ball e Dragon Ball Z.

Fino a Dragon Ball Super, GT era l'unica storia ufficiale in grado di portare avanti l'eredità di Goku. Guardarlo, o meno, era dunque una scelta quasi obbligata. Oggi esistono però tanti altri progetti, come per l'appunto Dragon Ball Super, il prossimo Dragon Ball Daima - a proposito, per voi Daima è un clone di Dragon Ball GT? -, oppure l'originale Super Dragon Ball Heroes. La domanda sorge dunque spontanea. Dragon Ball GT è valido ancora oggi, oppure i fan dovrebbero tenersene alla larga?

Benché ancora si discuta ancora sulla canonicità di Dragon Ball GT, questo anime è ancora oggi in grado di trasmettere forti emozioni, e non solo a causa del fattore nostalgia. Dragon Ball GT è un prodotto controverso agli occhi di tanti spettatori, ma che ha degli spunti davvero validi e convincenti. Pensiamo per esempio alla scelta di riportare Goku all'infanzia - idea tanto affascinante da venire ripresa trent'anni dopo -, a villain ben riusciti come Baby, alla storia delle Sfere del Drago oscure oppure all'iconico Super Saiyan 4 (ci credereste che il Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT ha 27 anni?) e alla leggendaria sigla italiana di Giorgio Vanni e a quella mitica originale giapponese. Dopo quasi tre decenni dall'esordio, se si è appassionati della serie, non si può fare a meno di saltare Dragon Ball GT, quello che ancora oggi resta come l'unico sequel alla fine di Dragon Ball Z.