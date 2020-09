Da Dragon Ball GT a Conan: i nuovi annunci manga di Star Comics

Questo 2020 ha costretto gli editori italiani di manga a muoversi in modo diverso rispetto al solito. Nonostante la pandemia però i titoli continuano ad arrivare, con le case editrici che non rinunciano agli annunci neanche in versione digitale. Con un comunicato stampa, Star Comics annuncia l'arrivo quattro nuovi manga.

Si parte con Dragon Ball GT Anime Comics - La Saga dei Draghi Malvagi. Mentre Dragon Ball Super è ancora in corso, non dimentichiamo infatti quella che una volta era la conclusione della mitica saga delle Sette Sfere, pubblicata in questa versione in Giappone lo scorso anno. Composta da tre volumi totali, sarà disponibile in edicole, fumetterie e librerie da febbraio 2021.

Si passa poi a Detective Conan, con il recentissimo spin-off pubblicato su Weekly Shonen Sunday in parallelo alla serie principale. Detective Conan - Zero's Tea Time dedicato a Tooru Amuro arriverà da febbraio 2021 in edicole, fumetterie e librerie nostrane sulla testata "Storie di Kappa".

C'è poi il ritorno di Kiminori Wakasugi, mangaka che in passato ci ha portato Detroit Metal City, mentre stavolta Star Comics si concentra sulla serie attualmente in corso. Sulla Testata "Point Break" partirà da marzo 2021 il manga Asu no Esa Kimi Dakara - It's time to go to his stomach, Ok? Con 4 volumi in corso, è una storia tra il survival e la comicità tipica di Wakasugi, condita con drama e azione.

Infine c'è spazio anche per una serie storica e dedicata al pubblico femminile. Negli anni '90 fu pubblicato su Bessatsu Friend, rivista di casa Kodansha, il manga Mars. Con i suoi 8 volumi, la serie completa arriverà in Italia a partire da aprile 2021.

Siete contenti degli ultimi annunci di Star Comics? Fateci sapere cosa prevedete di comprare nei commenti.