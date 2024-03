Dragon Ball GT: cosa rappresentano i Draghi Malvagi agli occhi dei Guerrieri Z?

"Spiacente, ma ho finito di fare tutto ciò che mi chiedono gli umani". Così il Drago del Fumo Nero, nel momento in cui viene evocato da Goku e Bulma in Dragon Ball GT, fa il suo debutto, dando il via all'ultima saga della serie, nel corso della quale i sette Draghi Malvagi si configureranno sì come gli antagonisti del racconto, ma soprattutto quali le nemesi etiche dei Guerrieri Z.

Per quanto Dragon Ball GT sia risultato un prodotto controverso agli occhi degli spettatori, l'anime del '96 ha giocato al tempo stesso un ruolo importante nella ricodificazione – o se vogliamo, nella modernizzazione – del mito di Dragon Ball, e nella sua legittimazione nell'immaginario collettivo mondiale. A partire, soprattutto, dall'estensione semantica a cui ha sottoposto le Sfere del Drago, di cui la citazione soprastante ha rappresentato l'incipit e il catalizzatore.

Come abbiamo già visto nell'articolo in cui ripercorriamo cosa Dragon Ball Daima può apprendere dagli errori di GT, nessuna serie nel panorama animato (e forse anche cartaceo) di Dragon Ball ha ragionato, come l'epilogo dell'anime extra-canonico, sugli effetti dietro l'utilizzo sistematico delle Sfere del Drago, portando a rivoluzionare un elemento, che seppur abbia rappresentato il cardine iconografico di tutto l'universo creato da Akira Toriyama, è stato a lungo depotenziato della sua natura mitologica. In questo senso l'avvento del Drago del Fumo Nero, e delle sette figure demoniache a cui la sua scissione ha dato vita, ha permesso al racconto di rimediare alle traiettorie – ormai risibili – a cui erano state destinate le sfere, fino a canalizzare nei Draghi Malvagi un universo valoriale esattamente contrario a quello per cui i protagonisti si sono così a lungo battuti per tutto il corso delle (varie) narrazioni.

Se ci pensiamo, ogni singolo antagonista non solo è qui legato ad una particolare Sfera, ma si genera proprio a partire dai desideri (intesi qui come “peccati”) espressi dai Guerrieri Z durante gli intrecci di Dragon Ball, posizionando di conseguenza i villain finali di GT in un orizzonte duplicemente antagonistico, non solo dal punto di vista narrativo, ma soprattutto da una prospettiva morale o etica. Del resto, (quasi) tutti i draghi, da Chi Shenron (noto originariamente come Qixinglong) allo stesso Li Shenron (Yixinglong) si configurano come l'espressione contraria dei desideri “umanisti” dei saiyan. Il demone nato dalla Sfera a sette punte, ad esempio, è generato a causa dell'energia negativa attivata in seguito al ritorno sulla Terra di tutte le persone uccise da Majin Vegeta, mentre il villain finale, ovvero colui che si tramuterà in Omega Shenron, nasce proprio a partire dal desiderio, espresso dai protagonisti, di invertire le perdite umane causate dalle azioni imperialiste di Freezer su Namek.

Discorso diverso, invece, bisogna avanzarlo per Suu Shenron/Suxinglong. Dal momento che il drago è stato legato alla Sfera a quattro punte, ovvero a quel preciso elemento che nell'iconografia di Dragon Ball segnala il rapporto tra Goku e il Nonno Gohan, ecco che il villain, da ipotetico distruttore, si è trasformato in alleato.

Generandosi da un manufatto così intriso di storia e di vissuti simbolici, il drago non avrebbe mai potuto presentare delle caratteristiche - similari o quanto meno analoghe alle altre figure demoniache - che lo iscrivessero nello stesso orizzonte “valoriale” dei suoi omologhi. E GT, mostrandoci la redenzione di Suxinglong, ha dimostrato un'oculatezza (forse inaspettata?) nell'interpretare la simbologia celata dietro questi strumenti, destinandoli finalmente a quella nobilitazione a cui necessitavano da tempo di andare incontro. Una strategia che nessuna narrazione di Dragon Ball è riuscita, per adesso, a replicare.

