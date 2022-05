Dragon Ball GT: un cosplay di Baby Vegeta al massimo della forza

Per far proseguire l'epica storia di Dragon Ball dopo la serie Z, Toei Animation decise di lanciare un sequel originale sul finire degli anni '90. Dragon Ball GT risultò però difettosa in molte delle sue parti, ma aveva degli spunti indubbiamente di livello e che andavano soltanto gestiti meglio.

La serie è molto più breve delle precedenti, ha dalla sua comunque una divisione in tre macrosaghe. La prima è quella relativa al viaggio galattico di Goku e compagni che li porterà, involontariamente, a toccare un aspetto della storia dei saiyan che fino a quel momento non era mai stato narrato in Dragon Ball. Fecero il loro esordio gli Tsufuru, reincarnatisi nella furia di Baby, il progetto del Dottor Myu che diede grossi guai a Goku e compagni.

Baby è un parassita che è stato capace di entrare nel corpo di ogni terrestre ma anche dei saiyan e, scegliendo Vegeta come suo contenitore principale, fu in grado di governare la Terra per un breve periodo di tempo. Nacque così Baby Vegeta che si modificò molto nel tempo, diventando estremamente forte.

MattLove ha omaggiato questa figura in un cosplay di Baby Vegeta alla massima potenza. Sarà in grado di sconfiggere questo cosplay di Goku Super Saiyan 4 italiano?