Dragon Ball GT: un cosplay di Goku SSJ4 e Vegeta SSJ4 pronti per l'ultima battaglia

Le trasformazioni della saga di Dragon Ball sono tra i power up più iconici del mondo di anime e manga. Tutto partì con il Super Saiyan, che poi divenne il Super Saiyan di secondo livello di Gohan, poi quello di terzo livello, ma la saga non si è fermata lì, grazie al finale pensato da Toei Animation e ora messo in disparte dalla saga di Super.

La storia e le idee di Dragon Ball GT non sono state tutte oro, ma qualcuna ha avuto una realizzazione davvero ottima. E quale menzionare se non il Super Saiyan 4, quella trasformazione ottenuta da Goku durante la saga di Baby. Per abbattere il pericoloso nemico, diventato ormai troppo potente per essere controllato da Goku bambino, anche in versione Super Saiyan 3, era necessario arrivare oltre i limiti di quel momento, e ciò è stato effettuato risvegliando il potenziale ancestrale del saiyan protagonista della saga.

In Dragon Ball GT fa quindi la sua comparsa Goku Super Saiyan 4, una delle versioni più iconiche e famose del personaggio, con il pelo rosso che copre parte del corpo e dei capelli neri molto più lunghi, con una capigliatura inconsueta. Non poteva mancare però il suo rivale: anche Vegeta raggiunge il SSJ4 durante la saga dei Draghi Malvagi, l'ultima della serie. Anche lui, in maniera simile al rivale, vede il corpo ricoperto di pelo rosso e dei capelli molto più lunghi e scuri.

Adesso i due protagonisti di Dragon Ball GT diventano realtà grazie a questo cosplay di Goku e Vegeta SSJ4, realizzati da LauraNiko nei panni di Goku e di Miyuki in quelli di Vegeta. L'aura delle due guerriere è potentissima, come si vede nella foto tratta dal loro account Instagram. Vi piacerebbe rivedere i due guerrieri in azione durante le prossime saghe di Dragon Ball Super?