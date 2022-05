Dragon Ball GT: un cosplay di Goku Super Saiyan 4 creato da un italiano

Con Dragon Ball GT, Goku è entrato in contatto con lo spazio aperto, molto più di prima. Anche se in Dragon Ball Z aveva già portato i protagonisti ad esplorare la galassia, questa era limitata a pochissimi pianeti. Qui invece il progetto di Goku e compagni era di girare proprio la galassia alla ricerca delle sfere del drago.

Tornato sulla Terra però il gruppo scoprì che Baby aveva piantato il proprio uovo nel corpo di ogni terrestre, ottenendo il controllo della loro mente. Per riuscire a sconfiggere il primo grande nemico di Dragon Ball GT, Goku fu obbligato a ricorrere alla propria forza ancestrale, quella derivante dalla trasformazione in Oozaru. Per riuscire a concentrare quel potere fu necessario un grande sforzo, ma alla fine nacque il Super Saiyan 4.

Ancora oggi il Super Saiyan 4 è tenuto in alta considerazione dai fan, molto più che il Super Saiyan God e Ultra Istinto e da molti è reputata la trasformazione finale migliore di Goku. Il cosplayer italiano BDR ha deciso di riportare agli occhi dei fan questa trasformazione di Dragon Ball GT. Il suo cosplay di Goku Super Saiyan 4 con muscoli, pelo rosso sul corpo e capelli neri in alto sembra davvero tirato fuori dall'anime di Toei Animation.

C'è anche chi ha pensato a disegnare Goku Super Saiyan 4 in stile giapponese.