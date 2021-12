Dragon Ball GT: un cosplay di Vegeta Super Saiyan 4 da over 9000

Il nuovo corso deciso dalla Shueisha e Akira Toriyama ha imposto la creazione di una nuova storia per Dragon Ball. Dopo Majin Bu non c'è più l'arrivo di Ub, bensì un incontro con le divinità dell'universo, che hanno poi portato a una serie di eventi e trasformazioni inedite. L'effetto collaterale è stato quello di eliminare Dragon Ball GT.

La serie animata che fu creata da Toei Animation successivamente a Dragon Ball Z ricevette pareri contrastanti dai fan, ma non si può negare che avesse ottimi spunti. Uno di questi è la trasformazione in Super Saiyan 4, apprezzatissima dagli appassionati e ancora oggi una delle più iconiche e famose di Dragon Ball GT. Questa versione non è tornata ancora in Dragon Ball Super - e non è detto lo farà - mentre è ricomparsa nella serie collaterale Super Dragon Ball Heroes.

Come detto però, la trasformazione è molto iconica e apprezzata dai vecchi spettatori di Dragon Ball GT. Nonostante le difficoltà di realizzazione, arrivano quindi molti cosplay sul Super Saiyan 4 e, nel caso in basso, è Mandrak, un cosplayer belga, a proporlo. Nella foto si riconosce subito il cosplay di Vegeta Super Saiyan 4 con i capelli castani lunghi e irti sulla testa e con il busto in buona parte coperto di pelliccia rossa.

Ora invece Vegeta è un tutt'uno con l'Ultra Ego, nuova tecnica divina imparata da Beerus.