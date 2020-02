Dragon Ball GT: l'enorme potere di Gogeta SSJ 4 in un action figure da oltre 300 euro

La community legata al capolavoro di Akira Toriyama si spezza in due quando l'argomento tocca l'iconica serie di Dragon Ball GT. Il presunto sequel non-canonico di Dragon Ball Z, infatti, è da sempre vittima delle continue discussioni tra coloro che hanno apprezzato la serie animata e chi, invece, l'ha odiata.

GT resta un'opera ambiziosa ma poco concreta nei fatti, fallendo negli spunti di originalità previsti e promessi in produzione. Eppure, è impossibile mascherare il fascino che racchiude la mitica trasformazione nel Super Saiyan di quarto livello, così come la Fusion più ambita e micidiale dell'intero franchise, Gogeta SSJ 4.

Nel brevissimo spazio concesso a quest'ultimo personaggio, infatti, lo vediamo alle prese contro Omega Shenron, l'ultimo avversario da sconfiggere dai nostri eroi prima di porre fine a Dragon Ball GT. In particolare, nonostante l'assurdo potere del Drago Malvagio, Gogeta risulta infinitamente più potente del nemico, riuscendo persino a rispedire al mittente un'enorme sfera d'energia con una semplice ginocchiata.

A tal proposito, KRC Studio ha voluto omaggiare la celebre Fusion, realizzando un modellino in scala del combattimento fra Gogeta e Omega Shenron. L'action figure in questione, che potete ammirare da più angolazioni grazie alla galleria allegata in calce alla notizia, arriverà nel corso del 2020 e sarà acquistabile all'imponente cifra di 316 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La statuetta, inoltre, sarà in edizione limitata con 100 pezzi disponibili, con tanto di numero di autenticità, e avrà al suo interno un particolare LED colorato.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa action figure, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.