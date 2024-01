Dragon Ball GT: il fantastico scontro tra Goku e Baby Vegeta in una figure da collezione

Dragon Ball GT ha portato grandi e interessanti novità nell’universo ideato da Akira Toriyama, e per quanto queste non siano state ancora confermate né inserite nel racconto canonico, molto hanno finito per essere apprezzate dai fan. Una delle idee più apprezzate riguarda la forma del Super Saiyan 4, introdotta nell’intenso scontro con Baby Vegeta.

Antagonista principale della seconda saga dell’anime di Dragon Ball GT, l’alieno Baby appartenente alla razza ormai estinta degli Tsufuru ha stravolto per un breve periodo la vita dei protagonisti, prendendo prima il controllo di Goten e Gohan e poi di Vegeta. Il principe dei Saiyan si rivela un ospite perfetto per Baby, e l’unione tra i due genera un guerriero molto potente e sicuro di sé. Vista la minaccia rappresentata da Baby Vegeta, Goku arriva a superare nuovamente i propri limiti e a trasformarsi in Super Saiyan 4, forma grazie alla quale riesce a liberare l’amico e rivale dal controllo del parassita alieno.

Lo scontro, seppur breve, viene ancora ricordato come uno dei momenti più memorabili di Dragon Ball GT, e gli artisti di Yunqi Create hanno deciso di riproporlo in una figure da collezione, di cui trovate qualche immagine in calce. Alla base si notano un inquietante e oscuro Oozaru sovrastato da un Goku furioso. Alle loro spalle si trova una Kamehameha x10, dove si fondono sia l’azzurro tipico della sfera d’energia più iconica della serie sia il rosso ripreso dall’aura di Goku trasformato in Super Saiyan 4. Scintille e fumo scatenati dalla sfera lasciano spazio ai due combattenti, rappresentanti nel momento in cui il protagonista direziona un calcio alla parte sinistra del torace di Baby Vegeta.

Gli effetti della sfera e la qualità con cui sono rappresentati i due personaggi sono il punto forte della figure, alta circa 50 centimetri e in scala 1:6. In arrivo tra il secondo e il terzo trimestre del 2024, la statua di Goku Super Saiyan 4 contro Baby Vegeta è già prenotabile al prezzo di 555 euro. Prima di lasciarci, ecco i combattenti più forti di Dragon Ball GT riuniti in una figure.