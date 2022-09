Dragon Ball GT: la Fusion più potente nella figure di Army Ant Studio

La serie di Dragon Ball GT è una delle più controverse dell'intero franchise legato al capolavoro di Akira Toriyama, talmente dibattuta da aver spezzato in due fazioni la community, ovvero tra chi ha apprezzato la serie originale di TOEI Animation e chi, invece, l'ha considerata un'occasione sprecata.

Dragon Ball GT è una serie ambiziosa ma poco concreta, questa è la più grande critica che la maggior parte degli appassionati muovono nei confronti del prodotto. L'elemento più spettacolare dell'anime, sicuramente, è il Super Saiyan 4, una trasformazione originale molto apprezzata soprattutto per l'originalità del character design.

A tal proposito, recentemente Army Ant Studio ha voluto omaggiare la Fusion più potente dell'opera, Gogeta, nella sua forma più forte, ovvero nel quarto stadio del Super Saiyan. Si tratta di uno dei personaggi più forti mai apparsi nella serie tanto che addirittura ancora oggi non è chiaro quanto sia davvero pericoloso al 100%. In ogni caso, la figure è preordinabile in due differenti varianti, in scala 1/4 e 1/6, proposti rispettivamente al costo di 399 e 199 dollari, con la consegna fissata tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Inoltre, entrambi i modellini sono disponibili nella quantità limitata di 134 unità.

E voi invece, cosa ne pensate di Gogeta SSJ4 in questa figure di Army Ant Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.