Dragon Ball GT: Gogeta Super Saiyan 4 vi sfida nella figure di Violent Bear

Criticata da molti, la serie Dragon Ball GT non rientra certamente nel canone dell’universo ideato da Akira Toriyama, però ha aggiunto trasformazioni e personaggi piuttosto interessanti e diventati memorabili. Tra questi spicca il potente Gogeta trasformato in Super Saiyan di quarto livello, tornato in una statua da collezione targata Violent Bear.

Risultato della fusione tramite la danza Metamor di Goku e Vegeta, rispettivamente trasformati in Super Saiyan di quarto livello, Gogeta è stata l’arma finale con cui i protagonisti hanno respinto la minaccia rappresentata da Li-Shenron, o Yixinglong in originale, che dopo aver assorbito le altre sei sfere del drago diventa incredibilmente resistente e potente.

Questa trasformazione di Gogeta si dimostra però troppo sicura di sé, arrogante e presuntuosa, arrivando a provocare gli avversari con un gesto di sfida immortalato dagli artisti di Violent Bear nella figure da collezione di cui trovate alcune immagini in fondo alla pagina. Disponibile in due versioni, in scala 1:6, alta circa 40 centimetri, e in scala 1:3, per un’altezza di 103 centimetri, la statua presenta proprio Gogeta mentre provoca il nemico ad avvicinarsi muovendo l’indice della mano destra nella sua direzione.

Il ghigno stampato sulla faccia di Gogeta e la cura nella resa delle texture della statua e del suo design appaiono complessivamente buoni. In arrivo sul mercato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, la statua sarà venduta a 115 euro per la versione in scala 1:6, e 325 euro per la versione in scala 1:3. In conclusione, vi lasciamo alla classifica di potenza dei draghi malvagi di Dragon Ball GT, e ad un doppio cosplay di Goku e Vegeta SS4 pronti all'ultima battaglia.