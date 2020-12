Dragon Ball GT: Goku bambino raggiunge l'Ultra Istinto in questa epica fan art

Il sogno nel cassetto di qualsiasi appassionato del franchise è vedere Goku Super Saiyan 4 raggiungere l'Ultra Istinto. In attesa che un giorno questo desiderio possa realizzarsi ufficialmente nell'opera di Toyotaro e Toriyama, accontentiamoci di vedere Goku bambino di Dragon Ball GT sbloccare questo stato mentale.

Sin dalla prima apparizione, l'Ultra Istinto è stato un potenziamento particolarmente apprezzato dai fan di tutto il mondo. Per omaggiare questa abilità inedita di Dragon Ball Super, un'artista l'ha introdotta nell'universo di Dragon Ball GT.

Sul proprio profilo Twitter, l'utente @taidonTT0305 ha condiviso una spettacolare illustrazione di Goku bambino mentre sfoggia l'Ultra Istinto. Attorniato dall'iconica aura di questa abilità e con la coda ancora presente, il Saiyan è pronto per sfidare nuovamente i draghi malvagi e gli altri antagonisti del sequel non canonico.

In questa meravigliosa fan art Goku indossa gli abiti tipici che lo hanno contraddistinto in Dragon Ball GT, ovvero la tuta celeste e i pantaloni giallo-arancioni logorati dallo scontro. Che ve ne pare di questo straordinario lavoro? Gli eventi di Dragon Ball GT verranno mai canonicizzati da Dragon Ball Super? Nel frattempo, Dragon Ball GT è tornato in prima serata, ecco dove vederlo. Scopriamo qual è stato il ruolo di Akira Toriyama in Dragon Ball GT.