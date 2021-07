Dragon Ball GT: Goku Super Saiyan 4 e il suo colpo del drago in una statuetta da 1000€

Dragon Ball GT è una delle serie meno apprezzate della saga di Akira Toriyama. Con una partenza lenta e poco entusiasmante, Dragon Ball GT ha dovuto attendere la battaglia con Baby Vegeta sulla Terra e su Plant per diventare più interessante. Molto dell'hype e dell'amore per la serie deriva proprio dalla trasformazione di questa fase.

Dopo Super Saiyan e Super Saiyan di terzo livello, in Dragon Ball GT fece il suo esordio il Super Saiyan 4. Il primo a trasformarsi fu naturalmente Goku che dovette però passare attraverso un processo particolare sfruttando la coda dei saiyan e poi la trasformazione in Oozaru. Il risultato di tutto questo fu però la nascita di uno dei guerrieri più forti di Dragon Ball GT.

Nel corso della saga, Goku usa altre volte il Super Saiyan 4, dando prova di tutta la sua forza. Ora quella potenza arriva in versione statuetta che potrà essere acquistata da tutti i fan che la desiderano. Last Sleep Studio ha lanciato i preordini per una statuetta di Goku Super Saiyan 4 dal costo di quasi 1000 euro e che sarà disponibile per il primo trimestre del 2022.

La versione 1:4, alta 70 centimetri, ha un costo di 970€. Sarà inoltre disponibile una versione in scala più ridotta, 1:6 con altezza di 47 centimetri e al prezzo di 590€. In basso potete osservare la foto con Goku Super Saiyan 4 che scatena la sua potenza draconica.