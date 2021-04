Dragon Ball GT: Goku Super Saiyan 4 doveva avere i capelli biondi?

Nonostante Dragon Ball GT sia un'opera di fatto godibile nel suo complesso, la serie originale di TOEI Animation pecca comunque di una serie di problemi che purtroppo hanno compromesso la qualità generale dell'anime. Ad ogni modo, l'elemento che più di altri i fan apprezzano dell'opera è il Super Saiyan 4.

Ancora oggi i fan sperano che il Super Saiyan 4 possa diventare canonico, trasformazione che resta comunque assai improbabile in virtù della recente introduzione dell'Ultra Istinto. Sembrerebbe, infatti, che Akira Toriyama e Toyotaro non vogliano canonizzare la celebre trasformazione di Dragon Ball GT, scelta legata probabilmente anche a questioni di merchandising. Tuttavia, solo in pochi sanno che il designer Katsuyoshi Nakatsuru aveva immaginato un aspetto diverso per il SSJ 4.

In occasione di una vecchia intervista, infatti, il character designer rivelò quanto segue: "Non c'era alcun progetto oltre all'unica bozza finale. Era solo una questione di colori, infatti avevo persino disegnato una variante con i capelli biondi. Tuttavia, ho pensato che stesse meglio con i capelli neri e per questo ho deciso infine di optare per quella variante. La combinazione tra nero e rosso è uno schema a mio avviso molto più dinamico."

E voi, invece, come avreste preferito il Super Saiyan 4, con i capelli biondi o con il nero che tutti oggi conosciamo? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto. Potete comunque farvi un'idea del possibile aspetto di Goku con i capelli biondi grazie all'illustrazione in cima alla pagina.