Dragon Ball GT: Goku Super Saiyan 4 con la sua forza in una fanart alla giapponese

Dragon Ball GT è la serie che spesso viene più dimenticata. In particolare con l'avvento di Dragon Ball Super, gli avvenimenti dopo Majin Bu che portarono Goku a spasso per la galassia nel corpo di un bambino, con Pan e Trunks al proprio fianco, sembrano aver perso di significato - oltre che di canonicità.

Rimane comunque vero che il Super Saiyan 4 è una delle trasformazioni di Goku più amate di sempre. I fan sognano da sempre di vedere il SSJ4 in Dragon Ball Super, anche se per ora sembra difficile questa proposta visto il corso che sta prendendo la trama. Intanto l'illustratore Chien Chin Kang, che si firma su Twitter col soprannome Justin, ha optato per dare un po' di risalto a questa forma del saiyan che non vediamo da un po' canonicamente.

Sfruttando l'arte ukiyo-e, quella tradizionale giapponese e che per anni è stata utilizzata per i quadri e ritratti nel paese del Sol Levante, Justin ha prodotto questa fan art con Goku Super Saiyan 4 alla giapponese. Sguardo truce e con le pupille completamente bianche, scimmione dall'alone dorato alle spalle e una posa che ricorda quella delle divinità shintoiste. Davvero un bel modo per omaggiare la versione apparsa in Dragon Ball GT e l'arte giapponese in un colpo solo.

Sapevate com'è nato il Super Saiyan 4 in Dragon Ball?