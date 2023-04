Dragon Ball GT: Goku Super Saiyan 4 imperversa nella figure di Kylin Studio

Nell'immaginario di Dragon Ball GT l'elemento che ancora oggi continua ad unire un pubblico spezzato è quello del Super Saiyan 4, una trasformazione visivamente stupenda oltre che una delle più forti nell'arsenale di Goku. Non c'è da stupirsi che quella forma continui ad essere supportata da tanti modellini in scala.

Se da un lato gli archi narrativi proposti da TOEI Animation nel sequel non canonico di 'Z' non hanno mai convinto del tutto il pubblico legato al capolavoro di Akira Toriyama, dall'altra non sono mancate delle idee vincenti come Gogeta Super Sayan 4, probabilmente l'unico personaggio in grado di ribaltare qualsiasi classifica al massimo della sua forza.

Ad ogni modo, ancora oggi Goku SSJ4 continua ad essere omaggiato da manifestazioni di creatività da parte di studiti dediti alla realizzazione di modellini in scala, proprio come l'ultimo di Kylin Studio che ha voluto omaggiare il 'Pugno del Drago' del protagonista. La statuetta in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, è già disponibile al preordine al costo totale di 580 euro anche se la consegna è prevista tra la fine del 2023 e l'inizio del prossimo anno.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.