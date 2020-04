Dragon Ball GT: Goku Super Saiyan 4 ritorna in un'illustrazione di Dragon Garow Lee

Nel corso degli anni molti artisti hanno provato a replicare lo stile di Akira Toriyama, e gli unici che si sono più avvicinati al tratto del maestro sono senza dubbio Dragon Garow Lee e Toytoaro. Il secondo lo conosciamo tutti, è l'autore di Dragon Ball Super, mentre il primo è noto per aver realizzato uno spi-off incentrato su Yamcha.

Dragon Garow Lee è solito pubblicare sul suo profilo dei simpatici sketch, prendendo come oggetto i personaggi di Dragon Ball. Qualche settimana fa si è sbizzarrito con un'illustrazione che ironizzava sull'arrivo del live action di One-Punch Man, mentre questa volta ha deciso di rielaborare Goku in versione Super Saiyan 4.

L'illustrazione, presente in calce all'articolo, rappresenta splendidamente il saiyan nella sua forma definitiva, introdotta con la serie animata di Dragon Ball GT. Un'anime molto spesso demonizzato dai puristi dell'opera di Toriyama per le sue scelte narrative, ma che ha saputo regalare un'interpretazione di Goku rimasta scolpita nella memoria dei fan.

Visto che siamo in argomento, ripercorriamo la genesi del Super Saiyan 4. Non si tratta di uno stadio accessibile grazie ad una forza particolare o a una forte risposta emotiva, come accadeva con le precedenti forme, il vero elemento scatenante è la presenza della coda. Solamente un saiyan che ne è ancora in possesso può raggiungerla, a patto che riesca a superare lo stadio di Scimmione Dorato.

Il design del Super Saiyan 4 non è stato creato, come si potrebbe pensare, da Akira Toriyama, ma da un animatore di Dragon Ball GT, Katsuyoshi Nakatsuru.

La Toei Animation ha rivelato il grande segreto dietro al titolo di Dragon Ball GT. Diversi mesi fa abbiamo condiviso la prima bozza del Super Saiyan 4, con il seguente commento da parte dell'animatore di Dragon Ball GT: "Un'impresa superare il SSJ3".