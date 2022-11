Dragon Ball GT: il guerriero più forte nell'ultima figure di Deyin Studio

Dragon Ball GT, nonostante non abbia mai entusiasmato del tutto la community, continua a manifestare grandi attenzioni grazie ad alcuni elementi estremamente apprezzati dalla fanbase legata al capolavoro di Akira Toriyama. Tra questi, ovviamente, spicca il guerriero più forte di sempre.

Nessuno è forte come Gogeta Super Saiyan 4, un guerriero talmente potente ma che purtroppo non ha avuto l'occasione di fare sul serio a causa dell'enorme quantitativo di energia che richiede la sua Fusion. Proprio la fusione tra Goku e Vegeta è una delle novità maggiormente apprezzate in DB GT e ciò viene reso soprattutto evidente dall'enorme mole di modellini in scala a lui interamente dedicati.

Deyin Studio, infatti, ha recentemente dedicato al personaggio una nuova figure, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che immagina il personaggio ergersi spavaldo su un Oozaru attorcigliato da un drago. La statuetta è già disponibile al preordine al costo totale di 240 e 300 dollari rispettivamente per la versione in scala 1/6 e 1/4. Deyin produrrà soltanto un numero limitato di modellini di 287 pezzi comprendenti entrambe le versioni. La consegna, invece, si farà attendere visto che la compagnia non ha ancora fornito una finestra d'uscita.

E voi cosa ne pensate di questo modellino in scala di Gogeta Super Sayan 4, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.