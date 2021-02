Dragon Ball GT: Pan raggiunge il Super Saiyan 4 in questo artwork realizzato da un fan

Sebbene Dragon Ball GT continua a dividere la community, la serie non canonica ci ha regalato una delle trasformazioni più belle dell'intera saga, il Super Saiyan 4. Esclusiva di Goku e Vegeta, e di pochi altri eletti in alcuni progetti collaterali, questa forma finale è stata raggiunta anche da Pan in questo artwork.

Dragon Ball GT ha da poco compiuto 25 anni, ma non smette di stupire e regalare forti emozioni ai fan, che continuano a immaginare come sarebbero gli altri protagonisti se raggiungessero il Super Saiyan 4. Questa volta, però, non sono Gohan, Trunks o Goten a raggiungere questa forma iconica, bensì Pan, la nipotina di Goku.

Ricondiviso in seguito su Reddit, il noto artista Asura-00 ha pubblicato su DevianArt il suo ultimo lavoro: Pan Super Saiyan 4. L'illustrazione immagina una Pan ormai adulta con dei lunghi capelli neri, con un taglio simile allo stile di suo nonno, che le scendono sul corpo. Con sguardo risoluto, la giovane Saiyan presenta una pelliccia di color marrone e degli addominali scolpiti, a indicare il duro allenamento a cui si è sottoposta.

Mentre impugna il bastone che una volta fu di Goku, alle spalle di Pan è possibile intravedere la coda da scimmione che ondeggia. Per quanto ben realizzato, questo artwork è in grado di rivaleggiare persino con le versioni Super Saiyan 4 di Goku e Vegeta. E voi cosa ne pensate del lavoro svolto da Asura-00? Ecco le origini del Super Saiyan 4, scopriamo com'è nata l'iconica trasformazione di Dragon Ball GT.