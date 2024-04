Dragon Ball GT: perché l'episodio finale è ancora il miglior epilogo dell'intero franchise

Da qualunque prospettiva lo si guardi, l'episodio finale di Dragon Ball GT non solo offre una chiusura estremamente emotiva del racconto, ma porta a risoluzione con grande lucidità tutte le riflessioni e le istanze che avevano fino a quel momento cadenzato gli intrecci della serie extra-canonica. Dando così vita (per adesso) all'epilogo migliore del franchise.

Per quanto Dragon Ball GT sia risultato un prodotto controverso agli occhi degli spettatori, l'anime del '96 ha giocato al tempo stesso un ruolo importante nella ricodificazione – o se vogliamo, nella modernizzazione – del mito di Dragon Ball, e nella sua legittimazione nell'immaginario collettivo mondiale. A partire, soprattutto, dall'estensione semantica a cui ha sottoposto le Sfere del Drago, di cui proprio l'epilogo propone la sua continuazione/culminazione naturale.

Come abbiamo già visto nell'articolo in cui ripercorriamo i tre insegnamenti che Dragon Ball Super può trarre dal finale di GT, nessuna serie nel panorama animato (e forse anche cartaceo) dell'opera ha ragionato, come l'epilogo dell'anime extra-canonico, sugli effetti dietro l'utilizzo sistematico delle Sfere del Drago, portando a rivoluzionare un elemento, che seppur abbia rappresentato il cardine iconografico di tutto l'universo creato da Akira Toriyama, è stato a lungo depotenziato della sua natura mitologica. In questo senso l'avvento del Drago del Fumo Nero, e delle sette figure demoniache a cui la sua scissione ha dato vita, ha permesso al racconto di rimediare alle traiettorie – ormai risibili – a cui erano state destinate le sfere, fino a canalizzare nei Draghi Malvagi un universo valoriale esattamente contrario a quello per cui i protagonisti si sono così a lungo battuti per tutto il corso delle (varie) narrazioni.

Se nel ciclo di episodi relativo alla saga conclusiva di GT, i Draghi Malvagi si sono configurati come la nemesi etica e morale dei Guerrieri Z, incarnando l'espressione contraria dei desideri virtuosi storicamente espressi dai protagonisti, ecco che l'epilogo della serie del '96 pone in essere un evento sì drastico, ma che sintetizza tutte le questioni appena proposte. Nel momento in cui Shenron rende conto a Goku della necessità di neutralizzare le Sfere, dopo esser stato testimone del pericoloso grado di dipendenza che l'umanità ha esibito nei confronti di questi manufatti magici, gli autori della Toei portano non solo a conclusione quel ragionamento sistematico su cui hanno codificato le traiettorie narrative del racconto, ma delineano nel contempo un omaggio sincero ad uno degli elementi fondativi dell'iconografia tout court del manga di Toriyama.

Ma lo spessore drammatico – e forse anche simbolico – dell'epilogo di GT va al di là di questo mero livello iconografico, al punto che ne possiamo rintracciare la genesi soprattutto nella naturalezza con cui legittima l'intero percorso di Goku, in nome di quei legami emotivi che hanno permesso al saiyan di modellare il proprio eroismo. Ancor più della conclusione a cui è stata votata la precedente serie canonica – tanto che gli ultimi episodi di Dragon Ball Z sono stati spesso oggetto di critiche – dove il protagonista abbandonava nuovamente la famiglia pur di inseguire le sue fantasie guerresche insieme ad Ub, qui è nella complicità con Bulma e Vegeta che il saiyan riflette tutto il suo spessore umano. Con GT che propone, come mai era successo prima, un commiato sincero e deflagrante all'eroe che ha segnato per sempre l'universo dei valori su cui si è fondato l'intero franchise.

Ed è proprio in riferimento alle future evoluzioni della saga nata dalla matita di Akira Toriyama, che il (lungo) salto temporale su cui si chiude questo episodio finale assume ancora più rilevanza. Rispetto al resto dei time-skip osservati in Dragon Ball, non solo questa incursione nel futuro separa il racconto di circa un secolo rispetto agli eventi presentati nella serie, ma la distanza così remota su cui si conclude l'anime è ciò che ha permesso a Toriyama e Toyotaro di offrire una prosecuzione naturale del manga originale, senza neanche entrare in contrapposizione con gli intrecci – seppur anticanonici – di GT. Donando così all'intero franchise ulteriori prospettive per poter modernizzare, ancora a lungo, il mito di Dragon Ball.

