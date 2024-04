Dragon Ball GT: perché il Super Saiyan 4 è un tributo alle radici della razza guerriera

Il debutto della trasformazione in Super Saiyan 4 è apparso agli occhi degli spettatori di Dragon Ball GT come una vera e propria epifania. Sin da subito è stato evidente come la forma primitiva di Goku si ponesse in discontinuità con le precedenti versioni del guerriero, determinando un tributo altamente simbolico alle radici stesse della razza guerriera.

Ad uno sguardo retrospettivo, i fattori che rendono così singolare la trasformazione in Super Saiyan di quarto livello, e che hanno decretato nei suoi confronti un investimento emotivo senza precedenti da parte degli spettatori, si connotano di uno spessore ancora più drammaturgicamente radicale, una volta considerato il contesto (narrativo, produttivo e anche culturale) in cui tale forma ha preso piede: vale a dire in un ciclo di episodi che si è costantemente mosso tra le critiche al vetriolo che gli erano avanzate di volta in volta dagli appassionati (tanto che Dragon Ball GT è risultato agli occhi degli spettatori un prodotto estremamente controverso) e l'esplorazione – a volte davvero lucida – della mitologia del franchise e delle sue strutture fondative.

È chiaro infatti che GT, in quanto anime eminentemente “collaterale”, ovvero che opera in una cornice non-canonica e perciò lontano dagli orizzonti narrativi del manga e dei precedenti adattamenti animati, si è aperto sin da subito ad una deriva profondamente delegittimante, al punto che la sua discontinuità dai racconti di Akira Toriyama non solo non è stata mai realmente digerita da una buona frazione dei lettori/spettatori storici dell'opera, ma ha dato (più volte) vita a delle incongruenze che hanno mostrato da un lato l'assenza di una visione d'insieme da parte degli autori della Toei, e dall'altro la difficoltà intrinseca a gestire i linguaggi tipici del mondo di Toriyama, in mancanza del contributo dell'autore.

Ma in una ricognizione atta ad analizzare – e ad esaltare – il punto apicale della serie (appunto, la codificazione del Super Saiyan 4) appare necessario puntare l'attenzione sui contributi, offerti dall'anime, alla legittimazione del mito della saga, e della sua penetrazione dell'immaginario collettivo: un fenomeno che la serie ha mutuato a partire dalla rinascita simbolica a cui ha sottoposto la razza guerriera, culminata nella versione “primordiale” vista per la prima volta durante la saga di Baby.

Ciò che ha permesso, di fatto, al Super Saiyan 4 di stregare le menti di ogni appassionato di Dragon Ball, non è da ricondurre “solamente” all'originalità del suo campionario di mosse o al fascino di cui si compone la sua corporeità animalesca, ma alla naturalezza con cui gli autori della Toei, anche in assenza del supporto di Toriyama, sono qui stati in grado di sondare nel profondo l'essenza più intrinseca della razza guerriera, e di elevarla a metafora del potenziale latente del personaggio. Qui l'ibridazione esibita dall'eroe (e poi da Vegeta) appare come una potente dichiarazione d'intenti, quasi a dire che per poter ultimare il suo strapotere combattivo, il saiyan deve prima trascendere i propri limiti biologici, fino a “regredire” ad uno stato primitivo, da cui generare i sintomi stessi della “rinascita”.

Come abbiamo poi visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per i quali Dragon Ball Super ha eliminato la coda dall'iconografia dei saiyan, tale elemento iconografico, cancellato da Toriyama per poter segnalare l'abbattimento dei confini biologici dei guerrieri, non solo ritorna ad esercitare una valenza primaria ai fini della trasformazione in Super Saiyan 4, ma comporta per tale forma l'avvento di un orizzonte semantico perlopiù diverso, forse quasi atavico, per come permette agli autori della Toei di canalizzare nella fisicità dell'eroe i canoni genetici (e quindi animaleschi) a cui deve la sua stessa identità di saiyan. E se nelle precedenti evoluzioni, Goku e Vegeta erano soliti generare il loro potenziale latente attraverso il superamento delle proprie debolezze, adesso questo paradigma assume una connotazione completamente opposta: che individua nel codice identitario della razza guerriera la matrice e sorgente del suo sviluppo futuro.

