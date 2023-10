Dragon Ball GT: ecco tutti i personaggi più potenti della serie anime

Sebbene venga costantemente considerata inferiore a tutte le altre produzioni relative all’universo ideato da Akira Toriyama, in quanto materiale non canonico, la serie di Dragon Ball GT ha saputo comunque donare trasformazioni e antagonisti diventati molto popolari tra i fan, alcuni dei quali caratterizzati da un livello di potenza incredibile.

Nel suo viaggio intergalattico al fianco della nipote Pan e di Trunks, Goku ha dovuto affrontare nuove minacce, potenzialmente in grado di stravolgere il destino di diversi pianeti, Terra compresa. Ma quali sono i personaggi più potenti di Dragon Ball GT? Scopriamolo ripercorrendo in parti gli eventi della serie. Iniziamo dal basso, dai guerrieri in possesso di un livello di potenza minore ma comunque promettenti per l’età che hanno, ovvero Pan e Trunks, i due compagni di viaggio del protagonista, che pur avendo sangue Saiyan nelle vene non riescono ancora a sfruttarlo pienamente sul campo di battaglia.

Passiamo poi al Generale Lilde, un Machine Mutant comandante del Pianeta M2, antagonista centrale nel primo arco narrativo della serie, capace di trasformarsi in una versione più resistente e offensiva, fatta fuori da tre Kamehameha lanciate dal trio dei protagonisti. Anche in Dragon Ball GT Piccolo si è dimostrato un importante alleato e protettore, soprattutto nella saga di Baby dove deciderà di morire con la Terra e donare abbastanza energia a Goku da permettergli di teletrasportare tutti al sicuro.

È poi il turno di Ub, incarnazione di Majin Bu e ragazzo molto propenso all’apprendimento delle arti marziali introdotto in Dragon Ball Z, il quale svolge un ruolo rilevante nella saga di Baby e anche successivamente, grazie soprattutto al potenziamento ottenuto dopo aver ingerito il pezzo di cioccolato che era Buu, e averne assorbito i poteri.

Torniamo dai villain con Baby, antagonista centrale nel secondo arco della serie, interessante per il suo legame con i peccati dei Saiyan e superstite della razza della razza Tsufuru. Baby ha un’intelligenza straordinaria, con la quale riesce a costruire il Dr. Mieu e a ordinargli di renderlo un Machine Mutant con l’obiettivo di uccidere i Saiyan rimasti e far rinascere la propria specie. Baby possiede la capacità di possedere corpi altrui, e facendolo riesce ad attingere a poteri impressionanti, come quando prende il controllo di Vegeta e si trasforma in Oozaru.

Spostiamoci verso l’antagonista principale del terzo arco, Super C-17, una fusione di C-17 e Androide 17 dell’Inferno, in grado di aumentare il proprio livello di potenza attraverso l’assorbimento dell’energia e capace di tenere testa a Goku trasformato in Super Saiyan di quarto livello. Arriviamo agli antagonisti per eccezione di Dragon Ball GT: i Draghi Malvagi. Il più letale e pericoloso rimane Super Yixinglong, che avendo ingoiato le altre sei sfere, diventa una creatura dalla resistenza e dalla forza raggiungibili solamente da Gogeta Super Saiyan 4.

Per concludere, quindi, è la fusione tra Goku e Vegeta trasformati in Super Saiyan 4 a vincere il titolo di personaggio più potente di Dragon Ball GT. Caratterizzata da un’enorme velocità negli spostamenti e nell’esecuzione degli attacchi e da un’immensa forza fisica, l’unione dei due protagonisti è senza ombra di dubbio l’essere col maggior livello di potenza della serie, e probabilmente uno dei migliori combattenti dell’universo anche dopo le varie trasformazioni introdotte in Dragon Ball Super.

