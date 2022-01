Dragon Ball GT, i possenti baffi di Vegeta in questa versione Super Saiyan 4

A suo tempo, Dragon Ball ha fatto delle cose davvero folli ai suoi eroi, e questi vengono ancora messi alla prova. Alcune delle cose più strampalate sono avvenute in Dragon Ball GT, nel bene e nel male, e Vegeta può testimoniarlo. Forse ricorderete che l'anime ha dato al Saiyan un paio di baffi che ora sono leggendari.

Naturalmente, i fan sono impazziti per questo artwork di Dragon Ball GT che rende onore ai possenti baffi del principe dei Saiyan. Il disegno arriva per gentile concessione dell'utente Elitenappa1 su Twitter. Come potete vedere più sotto, ai fan di Dragon Ball è stato chiesto di disegnare Vegeta come un sexy daddy. La consegna è stata rispettata alla perfezione, dando al Vegeta baffuto una trasformazione in Super Saiyan 4.

Il disegno è imponente e difficilmente non dà l'effetto desiderato. Vegeta è mostrato con i suoi capelli neri nella nota forma Super Saiyan 4, ma sembrano più lunghi del solito. Lo stile si abbina alle folte sopracciglia di Vegeta ma, naturalmente, i protagonisti di questa illustrazione sono i suoi folti baffi.

Per quanto riguarda il resto del look, è sempre la solita forma di Super Saiyan 4 che risulta essere allo stesso tempo buffa ma potente. La forma scimmiesca dei Saiyan è più evidente che mai grazie al folto pelo rosso e alla coda riapparsa.

Non siamo sicuri che Bulma potrebbe apprezzare a pieno questo stile, anche se sembra aver invece apprezzato la forma con Baby vista nel finale di Dragon Ball GT. La fanart è diventata virale grazie ai fan accaniti che popolano il web e che si sostituirebbero volentieri alla nostra scienziata di Dragon Ball.

Sono passati anni da quando Dragon Ball GT ha tirato fuori i baffi di Vegeta, e la sua eredità resiste ancora oggi. Infatti, ci sono un sacco di fan che sarebbero felici di vedere questi baffi tornare prima che Dragon Ball Super chiuda i battenti. Potrebbe benissimo accadere, le voci sul ritorno della serie anime di Dragon Ball Super si sono fatte più insistenti e le fan-art come questa dimostrano che Vegeta può ancora spaccare con questo look.

Cosa ne pensate di questa esilarante interpretazione dei famigerati baffi di Vegeta? Pensate che l'anime debba riportare questo stile per il Saiyan? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.