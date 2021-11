Dragon Ball GT: la potente kamehameha di Goku SSJ 4 in questa figure da oltre 700 euro

Nonostante Dragon Ball GT non sia entrato nel cuore degli appassionati, il sequel non canonico di DBZ ha comunque riservato piacevoli colpi di scena come lo lo straordinario Super Saiyan 4. Probabilmente per questioni legate al merchandising, il seguito ufficiale ha infine messo da parte quest'epica trasformazione.

In Dragon Ball Super, infatti, Akira Toriyama e Toyotaro hanno investito diversi capitoli sul Super Saiyan God, un potere necessario per permettere a Goku e Vegeta di rientrare nella sfera del divino e combattere alla pari con individui più forti che mai.

Nonostante questo, il Super Saiyan 4 resta ancora oggi una delle trasformazioni più affascinanti del franchise, quella più iconica e che più di tutte altera completamente il design del personaggio. Non c'è da stupirsi, infatti, che diverse compagnie preferiscono continuare ad investire le proprie risorse su modellini in scala dedicati proprio a Goku SSJ 4. L'ultimo di essi, a tal proposito, è curato da Infinity Studio che ha realizzato una statuetta, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, alta ben 62 cm e con una cura dei dettagli che giustificano l'importante costo di 5388 Yuan (circa 738 euro). Il modellino è già disponibile al preordine con la consegna attesa durante il corso del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.