Dragon Ball GT: il riassunto della saga della Ricerca nello Spazio

Anni dopo la conclusione di Dragon Ball Z, la pace sulla Terra viene minacciata quando Pilaf riesce ad evocare Shenron Rosso. L’antagonista viene raggiunto da Goku, e rivolgendogli delle imprecazioni che vengono fraintese come un desiderio, lo fa bambino. Ha così inizio la saga della ricerca nello spazio, prima di Dragon Ball GT.

Esaudito il desiderio il drago sparisce e le sfere vengono seminate nell’universo, e grazie all’avvertimento di Re Kaioh, Goku viene a sapere che se non riporterà le sfere dalla stella nera sulla Terra entro un anno, il pianeta verrà distrutto. Bulma e Gohan lavorano duramente per costruire un’astronave, e dopo vari ripensamenti e sotterfugi Goku si ritrova a viaggiare nello spazio al fianco di Trunks e di sua nipote Pan.

Una breve sosta sul pianeta Imecka, dove incontrano Gil, robot che assume le funzionalità del Dragon Radar dopo che, sbadatamente, Trunks lo ha fatto cadere. Sfortunatamente, la loro navicella viene portata via dai sottoposti del tiranno Don Kir. Recuperata l’astronave, i tre sono ricercati sul pianeta, e si fanno catturare proprio per liberare quel mondo dal dominio di Kir, che Goku in persona sconfigge facilmente.

Giunti sul pianeta Monmaasu, Goku, Pan e Trunks riescono a trovare la sfera a quattro stelle, rimasta incastrata su un dente di un gigante. Su Gelbo invece cercano in ogni modo di aiutare un piccolo villaggio a disfarsi di Zounama, una creatura mostruosa capace di provocare terremoti. Grazie ad uno stratagemma, e al coinvolgimento diretto di Trunks che si finge la futura sposta del mostro, riescono a tagliare i baffi di quest’ultimo, solo per scoprire che è unicamente in grado di prevedere dei terremoti.

Il vulcano vicino al villaggio sta per eruttare, e Goku riesce a fermare il pericolo lanciando due potenti Kamehameha. Gli abitanti del villaggio donano quindi ai protagonista la sfera in loro possesso, che viene però rubata da uno dei Fratelli Parabara, il quale non esita a fuggire sulla sua astronave.

La saga della ricerca nello spazio, narrata nei primi 22 episodi dell’anime di Dragon Ball GT, si conclude con l’arrivo dei protagonisti sul pianeta Beehai, e sull’ordine da parte di Mucci Mucci ai Parbara di recuperare anche l’altra sfera posseduta da Goku.