Dragon Ball GT: il riassunto della saga di Super C-17

In puro stile della serie originale, un anno dopo la sconfitta di Baby, Goku e compagni prendono parte ad un nuovo torneo Tenkaichi. Nel mentre però, nell’Inferno, il Dr. Mieu incontra il Dr. Gelo, e i due scienziati decidono di costruire un nuovo androide per sconfiggere Goku. Ha così inizio la saga di Super C-17, terza di Dragon Ball GT.

Il primo ad essere colpito dal potente androide è Trunks, che giunto a casa di Goku avverte il protagonista: deve recarsi all’Inferno, altrimenti tutti gli antagonisti conosciuti in passato e relegati nella dimensione, invaderanno la Terra. Creando un collegamento tra il C-17 presente sul pianeta e la versione negli Inferi, i due scienziati alimentano l’aura oscura e la potenza dell’androide, arrivando sempre più vicini alla creazione della versione perfetta.

Vecchi villain iniziano ad invadere la Terra da un’enorme e inquietante nube oscura nel cielo. Intanto Goku si è diretto nella dimensione infernale, incontrando i due scienziati che hanno orchestrato tutto e l’altro C-17. Gli antagonisti riescono a fuggire, sigillando il portale e lasciando Goku nell’Inferno. Mentre Goku fronteggia Freezer e Cell insieme, sulla Terra i Guerrieri Z si scontrano con antagonisti del passato, e C-18 attacca con rabbia C-17 dopo che quest’ultimo ha ucciso suo marito Crilin.

Solo grazie all’intervento di Piccolo, il quale apre un portale dopo essere stato mandato negli inferi, Goku riesce a tornare sulla Terra, dove intanto i due C-17 si fondono dando vita a Super C-17. L’androide si dimostra estremamente agile, potente, e capace di assorbire i poteri degli avversari e usarli per alimentare i suoi attacchi. Super C-17 si dimostra freddo, senza pietà, uccidendo il Dr. Gelo.

I vari tentativi di Vegeta per fermarlo si rilevano inutili, e quando in scena arriva Goku, questi è costretto a trasformarsi in Super Saiyan 4 per cercare in ogni modo di fermarlo. Ad ogni attacco la potenza combattiva dell’androide cresce, e Goku decide di sacrificarsi con un’esplosione mentre tiene stretto a sé Super C-17. La forza dell’esplosione non è sufficiente per uccidere nessuno dei due, e l’androide, ascoltando le parole di C-18 decide di uccidere il Dr. Mieu per essere libero e poter prendere decisioni senza dover seguire gli ordini di nessuno.

C-18 riesce a distrarlo per consentire a Goku di colpirlo, e trapassarlo, con un Pugno del Drago. La saga di Super C-17, raccontata dall’episodio 41 al 47 di Dragon Ball GT, si conclude col tentativo da parte dei protagonisti di far tornare tutto alla normalità con le sfere, ma al posto del solito drago Shenron appare il Drago del Fumo Nero.