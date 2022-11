Dragon Ball GT: uno sceneggiatore dell'anime riapre il dibattito sulla canonicità

Dragon Ball GT continua e probabilmente continuerà a far discutere visto che si tratta di un progetto che di fatto spezza in due la community legata ad Akira Toriyama. Sul dibattito in merito alla canonicità del sequel di 'Z', inoltre, sono recentemente emerse le parole di uno degli sceneggiatori dell'anime.

Oggi sappiamo che lo stesso Toriyama ha avuto un importante incarico in Dragon Ball GT, supervisionando l'intera produzione, eppure c'è addirittura chi vorrebbe che le sfere dalla stella nera nella trama principale di DB Super.

Ad ogni modo, nella giornata di ieri ha sollevato l'ennesimo polverone una risposta di Takao Koyama, uno degli sceneggiatori di TOEI Animation che ha lavorato a quasi tutti i progetti legati all'anime di Dragon Ball. Un utente avrebbe chiesto allo scrittore se si potesse considerare GT come un sequel ufficiale di Z ricevendo da parte di Koyama una totale conferma. In realtà, questo è di fatto vero ma bisogna tenere in considerazione che ufficialità e canonicità non sono la stessa identica cosa.

GT è sicuramente uno dei sequel ufficiali di Dragon Ball Z, proprio come lo è anche DB Super, tuttavia non è canonico poiché lontano dal materiale originale di partenza. Anche Super Dragon Ball Heroes si può ad esempio considerare una storia ufficiale, ma altresì non canonica.