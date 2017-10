Dragon Ball GT: lo sceneggiatore Maekawa aveva ben altri piani per Gohan

Amato e odiato dai fan dell’opera natia,è ancora oggi oggetto di dibattiti a causa della sua ormai dubbia canonicità. Intanto, una vecchia intervista emersa in rete in questi giorni ci rivela un dettaglio scioccante sul personaggio di...

È stato il portale nipponico Kazenshuu a pubblicare appunto un’intervista tenuta allo sceneggiatore Atsushi Maekawa e inclusa nel cofanetto DVD della serie. Fra una domanda e l'altro, il sensei avrebbe infatti rivelato un’interessante idea scartata che aveva per protagonista proprio il primogenito di Goku e Chi-Chi: “Durante l’arco narrativo di Super C-17, Gohan è improvvisamente tornato ad essere un Super Guerriero, ma in realtà io avrei voluto raccontare, attraverso un episodio, le ragioni che l’hanno spinto a combattere di nuovo. In un impeto di rabbia provocato dalle ferite riportate da Videl, Gohan avrebbe dovuto aprire il proprio guardaroba per ritrovare la vecchia tuta da combattimento e ricordare i vecchi tempi. […] Considerando lo stato del personaggio, avrei speso un paio di episodi per mostrare la sua risolutezza, e ricordo persino di aver preparato un’eventuale trama. Purtroppo si discostava dal plot principale dell’arco narrativo e, per svariate ragioni, l’idea non è mai stata messa in atto.”



Come ricorderete, è stato Dragon Ball GT a introdurre ai fan di Toriyama un Gohan completamente diverso: il combattente aveva difatti abbandonato la vecchia vita per divenire un ricercatore presso la compagnia di Bulma, per poi ritrovarsi a dover scendere di nuovo in campo nel mezzo della saga di Baby. Tuttavia, il ragazzo appariva molto più debole di quanto non fosse al termine della saga di Majin Bu e si era visto costretto a ritrasformarsi in Super Saiyan.



Voi cosa ne pensate? Avreste gradito esplorare la trasformazione che ha permesso a Gohan di tornare ad essere un guerriero? Per nostra fortuna, il Saiyan è lentamente tornato alle proprie origini grazie al più recente arco narrativo di Dragon Ball Super, il quale lo vede partecipare al terribile Torneo del Potere indetto dai due Zeno.