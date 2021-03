Dragon Ball GT, i segreti dei nomi dei Draghi Malvagi: le peculiarità giapponesi e inglesi

I fan che hanno seguito la saga di Dragon Ball negli anni '90 hanno avuto davanti sia la serie originale che la serie Z, quelle tratte dal manga ufficiale di Akira Toriyama. Tuttavia Toei Animation decise di far proseguire la saga con un anime originale, Dragon Ball GT.

La saga di Dragon Ball GT ha luci e ombre ma in tanti hanno apprezzato Super Saiyan di quarto livello e alcuni dei nemici, tra cui i Draghi Malvagi. Li Shenron e gli altri cattivi dell'ultima fase dell'anime diedero filo da torcere a Goku e ai suoi amici, ma avete mai notato la vera natura dei nomi dei Draghi Malvagi?

In giapponese, ogni nome infatti riflette quello del numero della stella:

Li Shenron in giapponese si chiama 一星龍 (Ī Shinron), col primo kanji che significa uno;

Ryan Shenron in giapponese si chiama 二星龍 (Ryan Shinron), col primo kanji che significa due;

San Shenron in giapponese si chiama 三星龍 (San Shinron), col kanji 三 che significa tre;

Suu Shenron in giapponese si chiama 四スー星 (Sū Shinron), con 四 che significa quattro;

Vuh Shenron in giapponese si chiama 五星龍 (Ū Shinron), e 五 significa cinque;

Ryu Shenron si chiama 六星龍 (Ryu Shinron) in giapponese, con 六 che significa sei;

Chi Shenron in giapponese si chiama 七星 龍 (Chi Shinron) e naturalmente 七 significa sette.

Una peculiarità che si perde in italiano, il quale ha mantenuto nomi simili a quello originale. Ben diverso invece il discorso dell'adattamento inglese che ha deciso di stravolgere tutto. Abbiamo:

Syn Shenron per Li Shenron;

Haze Shenron per Ryan Shenron;

Eis Shenron per San Shenron;

Nuova Shenron per Suu Shenron;

Rage Shenron per Vuh Shenron;

Oceanus Shenron per Ryu Shenron;

Naturon Shenron per Chi Shenron.

Come si può notare leggendo la prima lettera di ogni nome, in ordine per numero di stelle, si ottiene il nome "Shenron".

Conclusa la battaglia con i Draghi Malvagi, Goku si unì al Drago Shenron in un viaggio che portò alla fine di Dragon Ball GT.