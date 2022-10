Dragon Ball GT: il Super Saiyan 4 come non l'avete mai visto in questa fan-art

Dragon Ball GT è uno degli anime più discussi e controversi della mitologia legata al capolavoro di Akira Toriyana. I 64 episodi prodotti in forma originale da TOEI Animation hanno spezzato in due la community tra chi ha apprezzato l'opera in questione e chi, invece, ha preferito rimuoverla dalla propria mente.

Qualcuno all'interno di una delle due fazioni vorrebbe addirittura un remake di Dragon Ball GT, tuttavia allo stato attuale questa resta soltanto un'ipotesi che molto probabilmente non vedrà mai la luce. Nonostante ciò, vi è un elemento che bene o male accomuna tutta la fanbase del sequel spin-off di DBZ, ovvero il Super Saiyan 4.

La splendida quarta trasformazione del SSJ, infatti, è molto apprezzata da tutti grazie all'originale character design che stravolge l'aspetto dei personaggi. A tal proposito, recentemente è tornata virale un'illustrazione di leemarej che aveva provato a ricostruire nella maniera più realistica possibile il Goku in Super Saiyan 4. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, non è che un'interpretazione di come potrebbe apparire il nostro eroe qualora esistesse realmente, fan-art che ha comunque riscosso un certo successo.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione di leemarej, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.