Dragon Ball GT torna in replica su Italia 2 nel corso dell'estate 2018!

Mediaset ha in serbo una piacevole notizia per i fan di Dragon Ball GT: l'anime sequel di Dragon Ball Z mai stato canonico, ma ufficialmente riconosciuto all'interno del franchise da Akira Toriyama, torna in replica sulle reti TV italiane. Per la precisione, l'anime sarà trasmesso su Italia 2 a partire dall'estate del 2018, vediamo i dettagli.

A fornirci la notizia del ritorno di Dragon Ball GT è l'aggiornamento del palinsesto delle reti televisive targate Mediaset apparso sul sito di Publitalia: il Listino Estate 2018 svela che, nella fascia Pre e Lunch Time, Italia 2 trasmetterà nuovamente le repliche sia di Dragon Ball GT che di Una spada per Lady Oscar.

Lady Oscar sarà mandato in onda alle ore 12:40, mentre alle 13:00 sarà la volta di un nuovo episodio di Dragon Ball GT: purtroppo il Listino Estate 2018 non ci fornisce una data specifica per il lancio di queste due repliche, ma sappiamo per certo che inizieranno a partire dal mese di luglio 2018.

Proprio pochi giorni fa riflettevamo sul fatto che, dopo ben vent'anni dalla sua apparizione, il Super Saiyan 4 farà capolino in un nuovo anime del franchise, ovvero l'adattamento di Super Dragon Ball Heroes che proprio a luglio debutterà in Giappone. In quegli stessi giorni il pubblico italiano avrà l'opportunità di rivivere per intero i 64 episodi che compongono Dragon Ball GT.

In caso non foste aggiornati, però, Italia 2 ha recentemente cambiato canale: tutte le informazioni sulla casa di Dragon Ball Z, Naruto, ONE PIECE e altri anime sono presenti nel nostro articolo che vi fornisce tutte le novità in casa Mediaset.