Dragon Ball GT torna in prima serata: ecco quando inizia e dove vederla

Dragon Ball GT è un'opera che di certo ha spezzato in due la community legata al capolavoro di Akira Toriyama, complice soprattutto la sua non-canonicità all'interno dell'immaginario ufficiale. Nonostante DB Super abbia frantumato i piacevoli spunti messi in campo da GT, è innegabile che l'opera abbia comunque riscosso un discreto successo.

Prima di andare nel dettaglio, ne approfittiamo per invitarvi a recuperare il nostro speciale di approfondimento su Dragon Ball GT che ripercorre la storia della serie tra ambizione e poca concretizzazione. In mattinata, dunque, il profilo ufficiale di Mediaset Italia 2 ha condiviso tramite i propri canali social un nuovo spot promozionale che preannuncia il ritorno della serie cult sul piccolo schermo.

Lo spot in questione, accessibile tramite il link alla fonte, conferma l'avvio della trasmissione della serie già dalla giornata di oggi 28 novembre. Ogni mercoledì in prima serata, dalle 21:30 fino alla 23:30, assisteremo a nuove puntate con la possibilità di replica il giorno successivo alle 23:30. Un'opportunità per recuperare l'ennesima volta le avventure di Goku, Trunks e Pan in giro per la galassia alla ricerca delle sfere del drago.

E voi, invece, ne approfitterete o salterete questo appuntamento con Dragon Ball GT? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito della popolarità dell'opera, secondo voi GT ha migliorato in bene il franchise di Dragon Ball?