Dragon Ball GT: la verità dietro gli episodi 'perduti' della serie

Con l’avvento di internet e la possibilità di condividere file in rete, la discussione e la ricerca di episodi, film e produzioni audiovisive andate perdute è diventata una pratica ricorrente per molti appassionati. Anche per quanto riguarda Dragon Ball GT si parla di episodi perduti, anche se la verità è molto più intrigante del previsto.

A differenza di altri prodotti che hanno riscosso un certo successo globale, e di cui si sono realmente persi contenuti preziosi, come il quarto episodio di Doctor Who: The Tenth Planet, Dragon Ball GT non ha subito perdite del genere, ma è stata la sua prima trasmissione in Occidente, in particolare negli Stati Uniti, ad essere modificata per rendere la nuova avventura di Goku più accessibile e adeguata al target di bambini e adolescenti.

Molti dei primi episodi sono stati uniti tagliando eventi giudicati poco rilevanti, o inadeguati, per poi avviare la trasmissione del materiale originale a partire dall’episodio 15. Dopo la conclusione dell’anime, Funimation annunciò poi la distribuzione di una versione home video dell’anime contenente tutte le parti mancanti, i cosiddetti Lost Episodes. Ma cosa si nasconde dietro la scelta, così peculiare, di eliminare praticamente i primi 14 episodi?

Le motivazioni sono due. La prima riguarda la preoccupazione che il pubblico, ormai abituato ai ritmi e ai toni di Dragon Ball Z, avrebbe accolto in maniera negativa il tentativo degli autori di Toei Animation di tornare al senso d’avventura che aveva caratterizzato la serie originale. Dopotutto in Giappone molti spettatori non apprezzarono molto questa trovata nostalgica, e Funimation ne era al corrente.

La seconda, invece, è una motivazione puramente commerciale. Evitare di inserire puntate intere ha assicurato, infatti, a Funimation la vendita dell’edizione in DVD di Dragon Ball GT, attirando i fan grazie a quel contenuto inedito. In conclusione, ecco un bel cosplay di Pan adulta, e i 3 personaggi che meritavano di essere i veri protagonisti della serie.

Su Divertimenti è uno dei più venduti di oggi.