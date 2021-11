Dragon Ball GT: il primo vero Super Saiyan 4 in una fan-art

La saga di Dragon Ball GT non ha goduto della stessa popolarità del prequel o del recente Dragon Ball Super, tuttavia il seguito non canonico del capolavoro di Akira Toriyama ha comunque garantito al pubblico la giusta dose di epicità, in larga parte merito del Super Saiyan 4.

La quarta trasformazione del SSJ è talmente apprezzata che ancora oggi innesca dibattiti in termini di forza con i personaggi introdotti in DB: Super. Tuttavia, sono davvero pochi i fan della serie che conoscono questa piccola curiosità in merito al Super Saiyan 4. Nei piani iniziali del character designer dell'anime, Katsuyoshi Nakatsuru, l'idea originale era quella di tenere i capelli biondi e colorare la peluria di un oro brillante, progetto poi scartato in corso d'opera.

Ma come sarebbe apparso Goku SSJ4 con quei colori? Un artista, infatti, ha provato a immaginare il character design del protagonista di Dragon Ball GT com'era nella mente iniziale del designer, risultato che potete apprezzare tra gli allegati in calce alla notizia. L'illustrazione in questione ha favorito interessanti spunti di riflessione all'interno della community, suscitando inoltre grande apprezzamento.

E voi, invece, cosa ne pensate del Super Saiyan 4 con i capelli biondi, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.