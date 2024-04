Dragon Ball GT, il villain Baby meriterebbe di diventare canonico?

Dragon Ball GT ha portato numerose novità nell'universo ideato da Akira Toriyama, come l’aggiunta di antagonisti diventati memorabili. Tra questi si trova Baby, il parassita risultato dell’ingegneria genetica elaborata dagli Tsufuru, tornato per vendicare lo sterminio del suo popolo. Ecco tutti i motivi per cui meriterebbe di diventare canonico.

Prima di tutto il ritorno di Baby potrebbe espandere ulteriormente il passato dei Saiyan, magari portando i lettori a scoprire di più sulla razza dei guerrieri e sul loro singolare rapporto con gli Tsufuru. La sua aggiunta alla serie Dragon Ball Super potrebbe sembrare forzata e complicata, ma va considerato che durante il Torneo del Potere sono stati effettivamente presentati degli Tsufuru, vale a dire Zarbuto e Zirloin provenienti dal Secondo Universo.

In parte la questione della vendetta nei confronti dei Saiyan è stata già esplorata durante l’arco di Granolah, finendo però per avvicinare il ceruleano ai due protagonisti per fronteggiare la minaccia degli Heeters. Stavolta, con l’ipotetico ritorno di Baby, si potrebbero sviluppare alcune delle idee introdotte proprio nella storia di Granolah, come l’alleanza con gli Heeters che lo Tsufuru potrebbe casualmente incontrare nello spazio.

Infine, Baby potrebbe tornare con un grande colpo di scena, magari possedendo uno dei protagonisti o dei personaggi a loro vicini, come Gohan, Goten o Trunks, o persino Broly, andando così a creare scompiglio nell’avventura di Goku e compagni come avvenuto con Baby Vegeta. In conclusione, ecco i villain più forti di Dragon Ball GT, e i 5 episodi migliori della serie secondo IMDb. Fateci sapere voi cosa ne pensate di un ipotetico ritorno di Baby nella serie, e il suo inserimento nella storia canonica lasciando un commento qui sotto.

