Dragon Ball GT, quali sono i villain più forti dell'anime? La classifica

La serie di Dragon Ball GT ha i suoi alti e bassi, e viene ancora oggi criticata per alcune scelte che hanno snaturato in parte la visione originale di Akira Toriyama. Tuttavia, sono presenti anche elementi convincenti e interessanti, come alcuni antagonisti memorabili, e particolarmente potenti. Ecco, dunque, i villain più forti dell’anime.

Partiamo dal Generale Rildo, una macchina mutante con diverse forme, attraverso le quali riesce a manipolare qualsiasi oggetto metallico nelle vicinanze. La sua forza e tale abilità gli ha permesso di tenere testa a Goku trasformato in Super Saiyan. Proseguiamo con Baby Vegeta, il risultato della fusione tra il parassita Tsufuru e il Principe dei Saiyan, che si trasforma in un avversario straordinariamente pericoloso, tornando persino a ottenere una terrificante forma Oozaru. Per contrastare la forza distruttiva dello scimmione Goku ha dovuto raggiungere la forma del Super Saiyan 4.

Non potevano mancare gli androidi con Super C-17, risultato della fusione di due C-17 elaborata dai geniali Myuu e Gelo. In grado di assorbire il ki degli attacchi energetici avversari per accrescere il proprio potere, Super C-17 riesce a tenere testa a Goku Super Saiyan 4 con eleganza, almeno fino a quando il protagonista, affiancato da C-18, scopre il suo principale punto debole: la vulnerabilità durante l’assorbimento del ki.

Arriviamo ai villain per eccezione della serie: i draghi malvagi, e tra loro i migliori sono Oceanus Shenron, in grado di controllare vento e acqua, i gemelli di ghiaccio e fuoco Eis e Nuova Shenron, e l’indimenticabile Omega Shenron.

