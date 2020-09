Dragon Ball GT vs Dragon Ball Super, quale anime andrebbe visto dopo Z?

Dragon Ball è uno degli anime più importanti di tutti i tempi, e nonostante non abbia una struttura complessa come Fate o la Monogatari series, confonde spesso i fan a causa di un'ordine di pubblicazione delle stagioni piuttosto singolare. Qual è, dunque, il modo corretto per vedere la serie? E quali anime andrebbero saltati?

La prima serie da recuperare è quella del 1986, denominata semplicemente Dragon Ball: questa è composta da un totale di 153 episodi e segue le avventure di Son Goku, dai primi allenamenti fino all'età post adolescenziale. Il successore è lo storico Dragon Ball Z, composto da ben 291 episodi, che conclude canonicamente la storia. Nel 2009, in occasione del ventesimo anniversario dell'anime, Toei ha anche trasmesso Dragon Ball Kai, un remake di Dragon Ball Z composto da 159 puntate. Questo presenta alcuni tagli ed accorcia alcune scene di combattimento, ma può essere visto in sostituzione a Z.

Tutto questo ci porta al bivio: da una parte siede Dragon Ball GT, trasmesso subito dopo la conclusione di Z, mentre dall'altra abbiamo Dragon Ball Super, il midquel canonico del 2015. I due progetti raccontano delle storie completamente differenti.

Dragon Ball GT non è stato realizzato dall'autore Akira Toriyama, bensì da Osamu Kasai e Aya Matsui. L'anime è composto da 64 episodi e siccome la messa in onda avvenne subito dopo la conclusione di Z (più precisamente nel febbraio del 1996), la maggior parte degli spettatori considerò il progetto come un sequel ufficiale. GT è una sorta di What If animato dallo stesso studio che si occupò delle prime due serie, e presenta alcune delle trasformazioni e dei combattimenti più apprezzati in assoluto.

Dragon Ball Super invece è il prodotto canonico partorito dalla mente di Akira Toriyama, e siccome Dragon Ball Z conclude definitivamente la storia, questo nuovo anime copre il buco lasciato dal salto temporale che avviene tra gli episodi 288 e 289. La serie ha anche ricevuto un film sequel, Dragon Ball Super: Broly, sempre ambientato prima della conclusione del time-skip.

Secondo molti fan Dragon Ball GT andrebbe saltato in quanto non canonico, mentre per altri andrebbe persino recuperato prima di Super. In basso potete dare un'occhiata al post di un utente Reddit, in modo da scoprire quali sono le opinioni più gettonate dai fan.

Noi chiaramente vogliamo sentire la vostra. Super o GT? Quale delle due andrebbe vista? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste ripassare tutte le differenze tra i due prodotti invece, vi consigliamo di leggere il nostro vecchio articolo sulla questione, in cui abbiamo analizzato pro e contro dei due anime.