Dragon Ball GT: Yuuya Takahashi, disegnatore dell'anime di DB Super, illustra Goku SSJ4

Yuuya Takahashi è uno degli artisti in forza alla Toei Animation più apprezzati in assoluto dai fan per il suo tratto eccezionalmente dettagliato: l'animatore di Dragon Ball Super si diletta spesso a illustrare vari protagonisti del franchise e stavolta è toccato a Goku Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT.

Takahashi ha postato l'illustrazione sul proprio account Twitter, permettendo a tutti i suoi fan di ammirare il suo sketch più recente, questa volta dedicato alla trasformazione più celebre di Dragon Ball GT.

L'artista viene spesso elogiato dai fan del franchise, poiché ha realizzato alcuni degli episodi visivamente più belli dell'anime televisivo di Dragon Ball Super: suoi lavori, ad esempio, sono state le puntate numero 114, 122 e 131 - ovvero, rispettivamente, il duello tra Goku e il duo Kale/Caulifla, Vegeta contro Jiren e l'episodio finale della serie.

Goku Super Saiyan 4 è invece tornato ultimamente in auge grazie a Super Dragon Ball Heroes, l'anime promozionale dedicato al videogioco apocrifo targato Bandai Namco. Il personaggio corrisponde all'identità di Xeno Goku, proveniente da una dimensione alternativa nonché membro della Pattuglia Temporale e in grado di trasformarsi nel celebre SSJ di Dragon Ball GT.

Che ve ne pare del disegno di Yuuya Takahashi? È di vostro gradimento?