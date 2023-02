Dragon Ball, i Guerrieri Z dicono addio a Mitsuo Shindo: scomparso l'animatore

Se il nome di Dragon Ball rimarrà impresso negli annali è anche grazie al frutto dell'adattamento animato di TOEI Animation e del lavoro di tutti gli uomini che con il loro sudore hanno permesso a milioni di spettatori di godere dell'avventura dei Guerrieri Z. Quest'oggi purtroppo i fan salutano un importante membro dello staff.

Nelle ultime ore sul web si è diffusa la notizia della morte di Mitsuo Shindo, animatore e direttore artistico di svariati episodi dell'anime di Dragon Ball e Dragon Ball Z. Stando a quanto rivelato, malato di cancro da diverso tempo, l'artista si sarebbe arreso alla malattia e spento il 10 febbraio 2023 all'età di 75 anni.

Classe 1994, Shindo è stato un rinomato animatore e art director nell'industria animata giapponese. È stato il creatore della Shindo Production, studio legato a doppio filo con Akira Toriyama TOEI Animation poiché responsabile anche della produzione dell'adattamento animato di Dr. Slump.

Oltre che Dragon Ball e Dragon Ball Z, Shindo Production ha lavorato all'adattamento animato di Ken il Guerriero tra il 1984 e il 1987. L'ultima volta che Mitsuo Shindo è stato accreditato come supervisore dell'animazione di Dragon Ball è stato in occasione dell'episodio 160 di Dragon Ball Z trasmesso nel 1992. A proposito, ecco le origini di Dragon Ball secondo Akira Toriyama.

Successivamente, lasciò Shindo Production per lavorare in via esclusiva per TOEI Animation. Tra i suoi lavori troviamo anche Detective Conan, Doraemon, Lupin III, ONE PIECE, Saint Seiya, Rurouni Kenshin, Toriko e Yu-Gi-Oh!. Ci ha dunque abbandonato una leggenda dell'animazione giapponese. Per omaggiare il suo lavoro, ecco Dragon Ball in Full HD.