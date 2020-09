Dragon Ball: i Guerrieri Z sono un peso o una futura opportunità?

Dragon Ball Super ha catapultato il franchise in cima alle classifiche, ma se la serie di Akira Toriyama e Toyotaro intende sopravvivere ha bisogno di forti cambiamenti. Oltre a vari power-up, Dragon Ball Super non ha portato novità concrete e ha riciclato la stessa formula di sempre. Tra le varie opportunità per rinnovarsi, troviamo i Guerrieri Z.

Il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super ha portato il livello di combattimento su un livello ancora più alto, lasciando indietro tutti i protagonisti originali eccetto Goku e Vegeta. Moro è un avversario impressionante, che ha messo in difficoltà persino i Pattugliatori Galattici. I Guerrieri Z non potrebbero praticamente nemmeno avvicinarsi al suo cospetto.

Con il Super Sayan God e l'Ultra Istinto, Goku e Vegeta hanno compiuto un balzo di potenza impressionante e i loro amici ormai possono solo guardarli combattere, senza poter intervenire. Persino Sayan come Goten, Trunks e Gohan non arrivano neanche lontanamente alle abilità dei genitori. In particolare Gohan, colui che era stato designato come erede di Goku, è il fantasma di se stesso.

Anche personaggi in precedenza ritenuti imbattibili, come Piccolo, C-17, C-18 e Majin Bu, sono ormai del tutto indifferenti ai fini di un combattimento. Figure come Crilin, Yamcha e Tenshinhan sono invece passate in secondo piano.

Nella saga di Freezer una scena ha cambiato la storia del manga e anche Dragon Ball Super avrebbe bisogno di una svolta del genere. Anche Toriyama è consapevole della scarsa rilevanza dei Guerrieri Z; in un monologo, Piccolo afferma che lui e i suoi amici sono inutili nel ruolo di difensori della Terra.

Tuttavia, i Guerrieri Z non sono solo un peso e potrebbero segnare un'opportunità futura per il franchise. Con Goku e Vegeta impegnati nei loro allenamenti con gli angeli, la Terra resterebbe incolume, costringendo i combattenti a impegnarsi duramente, magari in una serie parallela. In sostanza, Dragon Ball Super necessita di rinnovarsi.