Dragon Ball Heroes: quanto è forte Xeno Goku? Il confronto con quello canonico

Il franchise di Dragon Ball Heroes è parte dell'immaginario non canonico del capolavoro di Akira Toriyama, motivo per cui i vari livelli di potere vanno recepiti con attenzione e con le dovute precauzioni. Ma in un eventuale scontro tra Xeno Goku e quello canon chi vincerebbe?

La saga di Big Bang Mission sta lentamente per volgere al suo termine, tuttavia i fan dell'opera non resteranno a bocca asciutta dal momento che TOEI Animation ha rinnovato Super Dragon Ball Heroes per una terza stagione attesa però con la terza missione nel 2022. Ma chi è più forte tra Xeno Goku e Goku di Dragon Ball Super?

L'anime ci ha mostrato che in linea teorica Xeno Goku SSJ4 e Goku Super Saiyan Blue se la giocano più o meno sullo stesso livello, tuttavia ci sono due eventuali considerazioni da fare:

Xeno Goku appartiene al multiverso, è un individuo che ha avuto modo di affrontare realtà diverse rispetto a quello canonico che lo hanno di certo avvicinato a battersi con personaggi estremamente potenti;

Il Super Saiyan 4 Limit Breaker, per quanto potente, non rientra a pieno diritto nella sfera del divino al contrario invece dell'Ultra Istinto;

Sulla scia di ciò, dunque, riteniamo che naturalmente Xeno Goku sia superiore de facto a Goku che, d'altro canto, può ribaltare la situazione a suo vantaggio con l'Ultra Istinto Perfetto, tecnica che attualmente ha davvero pochi rivali. Secondo voi, invece, chi vincerebbe tra i due? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.