Dragon Ball Heroes: Goku e Fu sono i protagonisti del nuovo poster

L'account Twitter ufficiale di Super Dragon Ball Heroes ha pubblicato un nuovo poster, che vede campeggiare Goku in forma Super Saiyan Blue e alle sue spalle il perfido Fu. Quest'ultimo è attorniato dai villain che fino a questo momento abbiano conosciuto durante la serie, e soprattutto dall'Albero della Vita, cruciale per suo malefico piano.

La pianta è in grado di assorbire l'intera forza vitale degli universi, per poi concentrarla nelle mani degli antagonisti. L'ultima puntata dello show, la 5, ha messo a confronto Xeno Goku e Xeno Vegeta - in forma Super Saiyan 4 - contro il potente Janemba.

Inizialmente le sorti della battaglia non sono favorevoli ai saiyan, che subiscono l'impeto dell'avversario, ma poco più tardi accorrono in loro aiuto Trunks, Pan, Goku e Vegeta. I due saiyan ricorrono al Super Saiyan Blue e, insieme alle versioni Xeno dei loro omonimi, riescono finalmente a dare filo da torcere a Janemba.

E' stato chiarito, attraverso la rivista V-Jump, che la denominazione ufficiale delle due forme Xeno è Super Full Power Super Saiyan 4: Limit Breakthrough. Si tratta di una traduzione letterale dal giapponese, e descriverebbe il potere nascosto degli Oozaru dorati, che permette ai guerrieri di oltrepassare il limite del Super Saiyan 4.

Ciononostante, questo potere inedito non è bastato per metter K.O. Janemba, che presumibilmente impegnerà i nostri eroi anche nel prossimo episodio.

Intanto, continua il dibattito su quale sia la migliore forma del Super Saiyan introdotta in Dragon Ball. Qualche giorno fa, il sito ufficiale di Dragon Ball ha festeggiato il compleanno di Nappa con le sue tavole migliori.