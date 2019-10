Dragon Ball Heroes: ecco quando uscirà il prossimo episodio

Con l’episodio 16 di Super Dragon Ball Heroes da poco pubblicato, sono emersi in rete i primi dettagli della prossima puntata, tra cui titolo, alcune immagini e sinossi. Scopriamo insieme i dettagli.

Super Dragon Ball Heroes potrebbe rivelarsi un buon modo per tutti i fan che aspettano la seconda stagione di Dragon Ball Super di colmare i mesi prima di vedere l’arco narrativo successivo al Torneo del Potere. Abbiamo potuto assistere a scontri caratterizzati da fan service, contro villains quali Fuu, Hearts e Evil Sayan, giusto per dirne alcuni. Con il titolo di "Ultimate God Killer! The Birth Of Hearts!", la prossima puntata uscirà il 29 ottobre e di seguito potete trovare la sinossi ufficiale:

“Hearts ha finalmente raggiunto la sua forma finale. Mentre Jiren e Hit partono per il salvataggio, Goku e gli altri danno il via ad una battaglia spettacolare! Lo scontro finale che deciderà il fato dell’universo inizia qui!”

In precedenza abbiamo visto il tradimento di Zamasu da parte di Hearts dopo aver affrontato i vari guerrieri Z, sottolineando “la fine della sua inutilità”. Zamasu ha raggiunto la massima potenza del Seme dell’Universo, riuscendo così a trasformarsi nel “God Slayer”, che alcuni già considerano una forma canonica. Sicuramente non basteranno i Guerrieri Z per contrastare i suoi nuovi poteri, e per questo sono partiti, dai loro rispettivi universi, due degli avversari più forti, che abbiamo visto anche in Dragon Ball Super: Hit e Jiren.

Un episodio che si prospetta essere importante per porre le basi del futuro della serie. C’è la vaga possibilità che Goku e i guerrieri Z si troveranno contro Golden Metal Cooler? O forse vedremo il ritorno dell’Evil Sayan?