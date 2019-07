Dragon Ball Heroes rivela per la prima volta Trunks Super Saiyan God

Il videogioco arcade Dragon Ball Heroes è il contenitore dei sogni più strambi dei fan in fatto di trasformazioni e forme inedite, che si applicano ai personaggi del franchise nella maniera più bizzarra possibile, laddove nella serie canonica non potrebbe avvenire.

Grazie ad un evento di Shonen Jump, i fan hanno potuto dare un'occhiata ad un personaggio in una veste inedita: Trunks in forma Super Saiyan God, precisamente la versione Xeno. Grazie ad una clip mostrata in occasione del nono anniversario del videogioco, il figlio di Vegeta si mostra nell'inconfondibile forma divina, già sbloccata canonicamente sia da Goku che dal principe dei Saiyan.

Il breve filmato presenta un'ambientazione spaziale nella quale sfilano diversi antagonisti. Una massa di energia rossastra si dissipa per poi rivelare in tutta la sua solennità Trunks nella sua nuova forma. Curiosamente, proprio come avvenuto con Goku, in questa trasformazione i suoi capelli non si sporgono all'insù ma rimangono in basso, conferendo al Saiyan un aspetto davvero peculiare che non avevamo mai apprezzato fino ad ora.

Con questa novità ora i fan potranno sperare di vedere anche nell'anime di Super Dragon Ball Heroes questa trasformazione, applicata magari a Trunks del Futuro in occasione dell'ennesimo scontro con Zamasu, che non è mai stato sconfitto completamente. Super Dragon Ball Heroes ha già mostrato delle forme esclusive per alcuni personaggi, come Golden Metal Cooler e Goku UltraIstinto dopo essersi allenato con il Gran Sacerdote, quindi è davvero probabile che Trunks possa ricevere un nuovo power-up nel corso dell'anime.

