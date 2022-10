Dragon Ball Heroes: storia ed evoluzione di Cell X, la versione Xeno dell'androide

Uno dei punti di forza di Dragon Ball Heroes serie spin-off nata per pubblicizzare l’omonimo videogioco, è la presenza di versioni alternative di personaggi che abbiamo conosciuto nel corso della serie originale. La libertà degli autori ha portato alla creazione di Xeno Cell, una nuova versione dell'androide sconosciuta a molti fan.

La prima apparizione ufficiale di Cell X risale all’MMORPG Dragon Ball Online, dove si presentava come un bio-androide creato dai Time Breakers, dall’aspetto mostruoso, con quattro zampe e molto simile ad un gigantesco ragno. Anni dopo tale concept sarebbe stato ripreso, e modificato nella seconda saga del manga Super Dragon Ball Heroes – Missione nell’Oscuro Mondo Demoniaco.

Presentato come uno dei tanti antagonisti, Cell entra in contatto con la Sfera Oscura a due stelle, attirando sia Vegeta e Trunks che Putine e Gravy, interessati ad impossessarsi dell’artefatto. Xeno Cell appare molto simile alla forma perfetta ma con gli occhi più chiari, di un giallo quasi elettrico, e con la sfera incastonata nel petto, che lo rende molto più potente rispetto alla controparte della serie originale. L’arrivo in scena di Putine e Gravy finisce, involontariamente, per salvare Xeno Cell dalla furia di Vegeta.

Vista l’inferiorità di Cell contro i Saiyan, e la volontà di proteggere la sfera, Putine decide di sfruttare i suoi poteri di Dio Demone per trasformare l’androide. Un piano che si rivela un fallimento sotto ogni punto di vista. La nuova, gigantesca, forma di Cell, è chiamata Evoluzione Oscura si presenta con quattro zampe, e delle spine che ricoprono il corpo, molto simile alla forma mostruosa introdotta nel gioco online. Un’evoluzione che risulta troppo potente persino per Gravy, e sfugge al controllo di Putine. Ciò costringerà Vegeks, fusione dell’universo Xeno di Vegeta e Trunks tramite gli orecchini Potara, e Gravy ad unire le forze per distruggere l’androide.

Ricordavate o eravate a conoscenza della storia di Cell X? Ditecelo nei commenti. Per finire vi lasciamo all’evoluzione di Cell nella serie regolare, prima della novità introdotta nel film Dragon Ball Super: Super Hero.